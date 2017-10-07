Взаимовежливые люди На акции в поддержку Навального в центре Москвы задержали одного человека. Репортаж Саши Сулим

В Москве и по всей России 7 октября люди вышли в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Протестующие требовали освободить политика, который 2 октября был арестован на 20 суток за призывы к несанкционированной акции, и допустить до участия в президентских выборах 2018 года. Наиболее массовые акции случились в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сторонники Навального собрались на Пушкинской площади и даже прошли шествием по Тверской улице до здания Госдумы. Это первая несанкционированная акция сторонников Навального в Москве, во время которой был задержан всего один человек — и 26 марта, и 12 июня 2017-го задержали около тысячи граждан. Не исключено, что необычное равнодушие полиции связано с тем, что 7 октября свое 65-летие отмечает президент России Владимир Путин. О том, что на этот раз происходило в центре Москвы, рассказывает журналистка «Медузы» Саша Сулим.

Михаил и Илья — обоим чуть за 20 — познакомились на выходе из станции метро «Пушкинская». «Увидели группу дружинников, переглянулись и поняли, что нам не с ними», — говорит Михаил «Медузе». Они оказались среди первых вышедших на площадь Пушкина в Москве участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального; раньше них тут появились только «несовершеннолетние с уточками» (то есть молодые люди с воздушными шариками в виде уточек), но те вскоре отправились в сторону Манежной площади. «Как было не прийти на такой праздник? Хотелось ведь по-своему поздравить президента», — сказал «Медузе» Илья (7 октября Владимиру Путину исполнилось 65).

Пока мы болтали, мимо прошли два человека в белых жилетах с надписью «Объединенная группа общественного наблюдения» (ОГОН). Ее представители, державшие в руках небольшую камеру и автомобильную аптечку, заявили «Медузе», что собираются «следить», чтобы на протестной акции «соблюдались права человека». От дальнейшей беседы они отказались, сославшись на занятость (мониторингом уличных акций ОГОН занимается уже несколько лет). Помимо них протестующих на телефоны и камеры снимали полицейские — и неопознанные люди в штатском.

Вскоре на Пушкинскую площадь вернулись «несовершеннолетние с уточками» — их плотным кольцом обступили журналисты (двоим из них уже исполнилось 18, остальным — 14-15 лет). «У нас ведь демократическая страна, поэтому мы имеем право высказывать свое мнение», — сказала 18-летняя Юлия «Медузе»; именно она придумала выйти 7 октября с воздушными шариками в виде уточек. В рюкзаке у нее оказалось несколько десятков еще не надутых шаров, которые она с удовольствием раздавала всем желающим.

Молодые люди с уточками стали в начале акции главными ее героями Виталий Кавтарадзе для «Медузы»

«Мама знает, что я сюда пришла, она была не против. Сказала только, чтобы я была аккуратнее», — заявила «Медузе» 14-летняя Маша. Ее друг Максим (того же возраста) сказал, что его родители не в курсе: «Мама против Навального, поэтому я решил ей ничего не говорить». «Вау! Это уже второй журналист, который берет у нас интервью», — с восхищением сказала Маша своему другу Максиму сразу после того, как мы попрощались.

Около двух часов дня — на это время и была назначена акция — пространство перед памятником Пушкина начало заполняться людьми; полицейские в громкоговоритель просили протестующих «не мешать проходу других граждан». Всего в центре Москвы собрались от 700 человек (оценка МВД) до трех тысяч (оценка штаба Навального); это ощутимо меньше двух предыдущих акций — 26 марта вышли от семи до 25 тысяч человек, 12 июня — пять-семь тысяч.

Сотрудники полиции срывали голос; их игнорировали. Юные сторонники Навального продолжали раздавать интервью: 17-летний Александр рассказывал в камеру, как ему надоели беспредел и коррупция чиновников, а его 15-летняя девушка Дарья снимала происходящее на телефон. Дарья пояснила «Медузе», что они с Александром — волонтеры московского штаба оппозиционного политика, однако на Пушкинскую пришли по своей инициативе; штабных, по их словам, к участию в акции специально не призывали. «Я в восторге, что Сашу все снимают, только переживаю, чтобы это никак на нем сказалось. Он совсем недавно в институт поступил», — с волнением сказала Дарья.

На Пушкинской, разумеется, были и взрослые. 70-летняя Валентина Ивановна, женщина, приехавшая из небольшого уральского города, с чувством говорила журналистам, как тяжело сейчас жить в провинции: «У нас все плохо. Один мат в адрес Путина звучит на периферии. Вот я и пришла сюда поздравить Путина с днем рождения и предложить ему попробовать пожить на нашу пенсию». Недовольство Валентины Ивановны поддержал и 65-летний Борис Иванович, который рассказал «Медузе», что ходит на все протестные акции и давно следит за деятельностью Навального в интернете: «Сегодня не получится ничего, очень мало людей пришли».

Спустя полчаса настал черед лозунгов («Россия будет свободной!», «Свободу Навальному!», «Россия без Путина!», «Путин — гарант коррупции!», «Путин — вор!», «Мы здесь власть!» и праздничный «С днем рождения!»), затем — российского гимна. Шел дождь, но митингующие мастерили плакаты — с цитатами из Конституции, очередной порцией поздравлений в адрес юбиляра, призывами освободить основателя ФБК из-под ареста.

Протестующие на Пушкинской площади в Москве Виталий Кавтарадзе для «Медузы»

Заслушав гимн, полицейские опять напомнили, что акция — «незаконная», и призвали митингующих разойтись. «Он нас перекричать хочет?» — спросил кто-то в толпе. «Интересно, когда будут винтить?» — отреагировал другой. И тут же получил ответ: «А за что винтить-то? У меня в руках флаг России — но я же в России, и уточка — но это же вроде не свастика». Тем не менее, тревожное ожидание задержаний усиливалось: «Еще чуть-чуть, и все». «А вот сейчас напарываются», — сказал мужчина, когда молодые люди прокричали «Четвертый срок — тюремный!» (предыдущие акции в поддержку Навального в 2017 году заканчивались массовыми задержаниями и даже уголовными делами).

Полицейские продолжали уговаривать людей разойтись, на этот раз — с пожеланиями быть «взаимовежливыми»; на это им отвечали: «Просьба не мешать гражданам гулять».

И началась настоящая прогулка. Десятки человек отправились по Тверской в сторону Манежной площади и Государственной Думы — безо всякого противодействия полицейских и омоновцев, которые аккуратно выстроились вдоль дороги, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть. Граждане шли с плакатами и выкрикивали лозунги — обычно в этот момент на несанкционированных акциях их и задерживают; но не происходило ровным счетом ничего. Правда, в подземке на Охотном ряду выходы на Манежную площадь и к Госдуме оказались перекрытыми. Когда самая бодрая группа сторонников Навального добралась до перехода, она уперлась в немногочисленный, как будто наспех выставленный кордон из 15 полицейских: они сцепились руками и не позволяли пройти к Моховой. Некоторые протестующие развернулись и пошли обратно на Пушкинскую площадь, но уже по другой стороне Тверской.

А как было в других городах? Не так благополучно: по всей России задержаны не менее 260 человек.

С крыльца гостиницы «Ритц Карлтон» гуляющих на мобильник снимал человек, похожий на представителя делегации короля Саудовской Аравии. «Путин вор! Путин вор!» — кричали ему проходящие мимо люди. «Beautiful Moscow», — иронизировал незнакомец, не выпуская из рук телефона.

Протестующие возле отеля «Ритц Карлтон» на Тверской улице Виталий Кавтарадзе для «Медузы»

Еще одна группа протестующих свернула в Георгиевский переулок. Обогнув с тыльной стороны Госдуму, они вышли на Большую Дмитровку, но на пересечении с Моховой их остановил сотрудник ДПС: въезд на Дмитровку был перегорожен служебным автомобилем. На вопрос «Медузы», чье это было решение, сотрудник ответил: «Это я сам перегородил, а то они же ходят там — под колеса бросаются».

Часам к четырем толпа гуляющих на Тверской заметно поредела — но у памятника Пушкина оставались несколько сотен человек.

— Почему акция прошла без задержаний? — обратился корреспондент «Медузы» к находившемуся тут 18-летнему стороннику Навального (единственного задержанного отпустили без протокола).

— А почему нет-то? Тем более у Путина сегодня днюха! А может, они с третьего раза поняли, что не надо никого задерживать Кстати, это, наверное, Путин дожди вызвал. Пытался смыть, — ответил он.

Другой митингующий — Никита — заявил, что митинги вообще-то должны проходить именно так, без задержаний: «Возможно, они решили сыграть на контрасте: в Каталонии бьют, у нас нет. Так спокойно у нас даже санкционированные акции редко проходят».

«Полиция каждый раз экспериментирует с тактикой. Но вообще всегда был вопрос: а что будет, если ничего не делать — просто дать людям постоять? Вдруг они постоят, разойдутся и ничего не будет? Плюс ко всему, всякие эти жестокости в день рождения Владимира Владимировича могут создать ему плохой фон — он же у нас добрый царь, с этим тоже может быть связано», — сказал «Медузе» оппозиционный политик Владимир Милов (он участвует в подготовке экономического блока предвыборной программы Навального).

Митинг в поддержку Алексея Навального в Москве Meduza

В полпятого сотрудники штаба Навального объявили об «официальном» окончании акции. На площади Пушкина, тем не менее, оставались сотни людей. Они хором исполняли песни — от «Священной войны» до «Позвони мне, позвони», подглядывая их слова в телефонах. На площади появились обычные прохожие и туристы. Две женщины пытались сфотографироваться на фоне памятника, который последние два часа с особым усердием охраняли полицейские и дружинники; сжалившись над туристками, полицейский пропустил их за ограждение — и сам сделал снимок.

Позднее стало известно, что организаторам в Москве не удалось завершить акцию. Сторонники Навального вышли на Манежную площадь; в твиттере «Протестная Москва» сообщается, что там собралось около 300 человек. «Медуза» продолжает следить за развитием событий в хронике.