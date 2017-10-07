Полиция и протестующие у здания Госдумы в Москве. Фотография

7 октября в Москве, как и в десятках других российских городов, проходит акция протеста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Протестующие требуют допустить Навального до участия в выборах; сам он находится под арестом за призывы к несанкционированной акции. В Москве протестующие собрались на Пушкинской площади; часть из них пошла к Манежной площади и оказалась у здания Госдумы, где путь активистам преградила полиция. По данным «ОВД-Инфо», в 22 городах России были задержаны более 100 человек; в Москве к 16:10 сообщалось о задержании одного человека.
Виталий Кавтарадзе для «Медузы»