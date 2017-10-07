На акциях в поддержку Навального задержали более 260 человек

В российских городах 7 октября на акциях в поддержку Алексея Навального задержаны по меньшей мере 262 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» на 20:00 по Москве.

По данным издания, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — по меньшей мере 66 человек. В Ярославле задержали 54 человека, в Липецке — 20, в Екатеринбурге — 14.

Всего людей задерживали в 27 городах.