На акциях в поддержку Навального задержали более 260 человек
В российских городах 7 октября на акциях в поддержку Алексея Навального задержаны по меньшей мере 262 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» на 20:00 по Москве.
По данным издания, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — по меньшей мере 66 человек. В Ярославле задержали 54 человека, в Липецке — 20, в Екатеринбурге — 14.
Всего людей задерживали в 27 городах.
Также есть задержанные в Калининграде, Краснодаре, Москве, Перми, Пскове, Саранске, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени, Якутске. <…> Всех отпустили в Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тула, Тюмени и Южно-Сахалинске.
Сторонники Алексея Навального 7 октября проводят акции с требованием его регистрации на выборах президента в 2018 году. Во многих городах акции не согласованы местными властями.