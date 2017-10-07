Акции 7 октября в России. Главное В Калининграде исчезли активисты; в Якутске студенту сломали нос

Протестные акции сторонников Алексея Навального 7 октября прошли (и продолжаются) в десятках российских городов. Активисты требуют допустить основателя Фонда борьбы с коррупцией (находится под арестом за призывы к несогласованной акции) до президентских выборов в 2018 году. Организаторы заявляли, что акции состоятся в 80 городах; около двух часов дня по Москве штаб Навального сообщил, что в акции поучаствовали уже около 30 городов. Точных данных о числе протестующих пока нет — где-то активисты стояли в одиночных пикетах, в других городах (например, в Новосибирске) организаторы оценили число участников в несколько сотен.

Задержания начались еще до начала акций. По крайней мере в восьми городах сотрудников и волонтеров штабов Навального задержали заранее. В Краснодаре и Смоленске координаторам штабов в ночь на 7 октября успели назначить административный арест. Активисты штаба Навального в Калининграде сообщали об исчезновении двоих сотрудников. Один из них, Олег Алексеев, перестал выходить на связь по пути в штаб, который он должен был открыть; к вечеру выяснилось, что Алексеев находится в полиции. Где находится второй активист Андрей Степаненко, пока неизвестно.

К 20:00 были задержаны по меньшей мере 262 человека, сообщили «Медузе» в «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — по меньшей мере 66 человек. В Ярославле задержали 54 человека. В Липецке были задержаны 20 человек, в Екатеринбурге — 14, в Туле — 12, в Саратове — 11, в Самаре и Брянске — по 10, в Нижнем Тагиле и Южно-Сахалинске (там прошли одиночные пикеты) — по восемь человек. Во всех этих городах акции согласованы не были.

В некоторых случаях задержанных отпустили без составления протоколов (как в Самаре), в других участников обвиняли в совершении административных правонарушений. В Екатеринбурге, где на акцию пришел мэр Евгений Ройзман, одному из граждан во время задержания стало плохо, он потерял сознание. Ройзман осудил действия полицейских, заявив в эфире «Дождя», что считает их избыточными.

В Самаре протестующие обошли в поисках задержанных два отделения. Троих организаторов акции задержали по пути на митинг; еще несколько человек были задержаны на самой акции (в этот момент в другой части площади шел концерт; такие параллельные мероприятия проходили и в других городах — в Екатеринбурге и Петербурге это были акции в поддержку независимости Каталонии). Несколько десятков человек пошли в пункт полиции, где, как предполагалось, находились задержанные, однако их перевезли в другой отдел. В итоге всех задержанных на акции отпустили. Вот как это выглядело:

Задержания в Самаре на митинге 7 октября 2017 Meduza

В Якутске полицейские избили одного из задержанных. Как сообщает издание SakhaDay, это студент Северо-Восточного Федерального университета Вадим Васильев; при задержании его избили дубинкой, сломав нос и выбив зубы. «Коммерсант» писал, что пострадавший был доставлен в больницу, однако, по данным SakhaDay, в полночь по местному времени (18:00 мск) Васильев по-прежнему находится в отделении полиции; к нему не пускали адвоката, а в отделение якобы съехалось «все городское начальство» для проведения «разъяснительной работы».

Позже Васильева отпустили из полиции — по словам адвоката Феликса Антонова, он отказался с ним общаться, сказав, что «сам упал», передает «Новая газета».

В Москве и Санкт-Петербурге прошли самые массовые акции — точное число участников неизвестно, но речь точно идет о сотнях людей в каждом из городов. В Москве, где протестовали на Тверской улице, обошлось практически без задержаний — «ОВД-Инфо» сообщает, что задержали двоих человек. В Петербурге демонстранты сперва пришли на Марсово поле, после чего отправились на Литейный проспект, где прорвали полицейское оцепление. Были задержаны, по предварительным оценкам, десятки людей; есть информация о пострадавших.

Подробный репортаж корреспондента «Медузы» Саши Сулим о событиях в Москве читайте тут.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Москве Meduza