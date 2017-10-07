Координаторов штабов Навального в Краснодаре и Смоленске арестовали 

ОВД-Инфо
06:38, 7 октября 2017
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Суды в Краснодаре и Смоленске в ночь на 7 октября арестовали координаторов местных штабов в поддержку Алексея Навального. В обоих случаях их признали виновными в организации несогласованного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП), пишет «ОВД-Инфо».

Координатор краснодарского штаба Мирослав Волькович арестован на 10 суток. В Смоленске координатора Андрея Волобуева арестовали на восемь суток.

Координатор и волонтер регионального штаба вечером 6 октября были задержаны в Твери.

7 октября сторонники Алексея Навального собираются провести акции с требованием его регистрации на выборах президента в 2018 году в российских городах. На Дальнем Востоке и в Сибири акции уже начались.
В ряде городов (в том числе Москве и Санкт-Петербурге) местные власти отказались согласовать акции 7 октября. В некоторых региональных штабах в поддержку Навального прошли обыски, координаторы были задержаны.

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