Координаторов штабов Навального в Краснодаре и Смоленске арестовали 

Суды в Краснодаре и Смоленске в ночь на 7 октября арестовали координаторов местных штабов в поддержку Алексея Навального. В обоих случаях их признали виновными в организации несогласованного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП), пишет «ОВД-Инфо».

Координатор краснодарского штаба Мирослав Волькович арестован на 10 суток. В Смоленске координатора Андрея Волобуева арестовали на восемь суток.

Координатор и волонтер регионального штаба вечером 6 октября были задержаны в Твери.