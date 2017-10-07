В России начались акции сторонников Навального
В российский городах начались акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Мероприятия прошли, в частности, в Хабаровске, Улан-Удэ и Чите. Во Владивостоке начало акции запланировано на 16:00 (9 утра по Москве). Информации о задержании участников пока нет.
В Хабаровске акция началась в 14:00 по местному времени (7 утра по Москве), на нее вышли, судя по фотографиям, несколько десятков человек. Перед акцией в местный штаб пришли с проверкой полицейские из-за вывески на здании.
В Улан-Удэ сторонники Навального собрались на пикет в парке Юбилейный (акция была согласована местными властями).
#Владивосток, Привокзальная: фотосессия с плакатами. Школьник, которого в лицее гнобили за значки, тоже здесь. #ЗаНавального pic.twitter.com/IaE7wF19pL— Тин Тиныч (@TinTiny4) October 7, 2017
#Владивосток, Привокзальная, 16:00: народу мало, около 50 человек. Только подошли ребята из штаба, похоже, будут ставить куб. #ЗаНавального pic.twitter.com/hC0CJ2FNYE— Тин Тиныч (@TinTiny4) October 7, 2017
Улан-Удэ #ЗаНавального pic.twitter.com/HoxpGtJuHS— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
А это акция в Хабаровске— RTVI (@RTVi) October 7, 2017
Фото: @aegorev и @teamnavalnykhv pic.twitter.com/5Sua8Qzjnq
Свободу Алексею Навальному!#Хабаровск #ЗаНавального #Навальный2018 pic.twitter.com/XcyaUm8Uk2— Штаб АН в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 7, 2017