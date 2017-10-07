В России начались акции сторонников Навального

Meduza
06:20, 7 октября 2017
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В российский городах начались акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Мероприятия прошли, в частности, в Хабаровске, Улан-Удэ и Чите. Во Владивостоке начало акции запланировано на 16:00 (9 утра по Москве). Информации о задержании участников пока нет.

В Хабаровске акция началась в 14:00 по местному времени (7 утра по Москве), на нее вышли, судя по фотографиям, несколько десятков человек. Перед акцией в местный штаб пришли с проверкой полицейские из-за вывески на здании.

В Улан-Удэ сторонники Навального собрались на пикет в парке Юбилейный (акция была согласована местными властями).

В начале октября Алексей Навальный, которого посадили под арест за организацию несогласованной акции, объявил о проведении 7 октября пикетов и митингов в поддержку своего участия в выборах и призвал от сторонников требовать его регистрации.
В ряде городов (в том числе Москве и Санкт-Петербурге) местные власти отказались согласовать акции 7 октября. В некоторых региональных штабах в поддержку Навального прошли обыски, координаторы были задержаны.

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