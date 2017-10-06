Алексей Кортнев и Виталий Манский сняли ролики в поддержку допуска Навального до выборов

Музыкант Алексей Кортнев, режиссер-документалист Виталий Манский, журналист Ася Казанцева и актриса Ирина Вилкова записали видеообращения в поддержку политической конкуренции и участия в президентских выборах 2018 года оппозиционера Алексея Навального. Ролики, как и аналогичное видеообращение Андрея Звягинцева, опубликованы на ютьюб-канале «Штаб Навального».

Алексей Кортнев в своем обращении заявил, что требует «соблюдения своих гражданских прав, в частности, права на свободные выборы», и «допущения к выборам Алексея Навального и любого другого кандидата, который наберет необходимые 300 тысяч подписей».

«Если у нас не будет альтернативного кандидата, то эти выборы превратятся в профанацию, как было в советские времена», — сказал он.

Алексей Кортнев о допуске Навального на выборы Штаб Навального

Манский сказал, в свою очередь, что «слабо верит» в то, что «можно просто придти на избирательные участки и выбрать другую власть». «Но когда я вижу молодых людей, которые выходят по всей стране <…> в поддержку Алексея Навального, у меня какой-то, наверное, слабый оптимизм все-таки возникает», — сказал режиссер.

Ася Казанцева, не упоминая по имени Навального, рассказала о синдроме выученной беспомощности и высказала мнение, что борьба с политической конкуренцией в России направлена на формирование у граждан такого синдрома — чтобы они «перестали чем-то возмущаться в стране» и «смирились с тем, что <…> Путин будет президентом всегда».