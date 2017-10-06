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Подготовка к акциям 7 октября: методы силовиков и оппозиционеров
Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA
По всей России в субботу, 7 октября, пройдут акции протеста: сторонники политика Алексея Навального в 80 городах страны потребуют освободить его из-под ареста. Большинство акций не согласовано с властями. «Медуза» изучила, как к субботним событиям готовятся правоохранительные органы и оппозиционеры.
Что делают силовики
- Проводят задержания. Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и начальника его предвыборного штаба Леонида Волкова 2 октября суд арестовал на 20 суток — каждого. После этого Навальный объявил о всероссийской акции, за призывы к которой начали задерживать и других людей. Так, в Сочи задержали координатора штаба Константина Зыкова. Суд по его делу идет 5 октября, самого Зыкова доставили в суд в наручниках.
- Отпускают и задерживают Волкова. С начальником штаба Навального происходит непонятное: 2 октября его арестовали на 20 суток за нарушение правил согласования митингов, 5 октября отпустили, но через несколько часов снова задержали — на этот раз за призывы к участию к несанкционированной акции 7 октября посредством ретвита. Согласно протоколу, один из твитов он публиковал 5 октября, находясь в здании Мосгорсуда, где отменяли его предыдущий арест.
- Проводят обыски. Например, в московском штабе Навального.
- В некоторых регионах из штабов забирают агитационные материалы. Например, в Санкт-Петербурге их отправили на экспертизу, в Перми — просто изъяли без объяснений.
- Не согласовывают большинство акций — иногда по надуманным поводам. При этом в некоторых регионах (по какому принципу, непонятно) согласовывают. Вот примеры согласованных акций: Барнаул, Бийск, Братск, Великий Новгород.
- Прямо говорят о том, что полиция будет действовать жестко. В частности, об этом предупредил источник «Интерфакса» применительно к акции в Петербурге.
- Запрашивают автобусы у администраций городов, где будут проходить митинги. Так, «Фонтанка» выяснила, что в Петербурге полиция запросила к Марсову полю 20 автобусов вместимостью по 40 мест. Вероятно, они могут использоваться для задержаний.
Что делают оппозиционеры
- Пытаются согласовать пикеты: как объяснял сам Навальный, это единственная форма публичного мероприятия, на которое его команда успела подать заявки.
- В местных группах «ВКонтакте» призывают выходить на акции — вне зависимости от согласования.
- Распространяют шаблоны плакатов, чтобы их можно было сделать самостоятельно.
- Распространяют информацию об акциях. В том числе и в офлайне: как сообщает «Росбалт», в Петербурге появились плакаты на городских рекламных билбордах.