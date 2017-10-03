Полиция задержала руководителя петербургского штаба Навального

Команда Навального
15:58, 3 октября 2017
Надежный источник

В Санкт-Петербурге задержана глава местного штаба Алексея Навального Полина Костылева. Об этом сообщается в паблике команды Навального в соцсети «ВКонтакте». Костылеву обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

В штабе изъяли агитационные материалы, они будут отправлены на экспертизу.

Полицейские заявили, что пришли в штаб в связи с жалобой на расклеенные плакаты с анонсом митинга 7 октября.

Штаб Алексея Навального пытался добиться согласования митинга 7 октября на Марсовом поле в Петербурге, но в установленный срок не получил ответа от городских властей. Навальный заявил, что таким образом акцию можно считать согласованной. Администрация Петербурга заявила, в свою очередь, что сторонникам Навального отказано в проведении митинга.
Навальный 2 октября был арестован на 20 суток по статье о неоднократных призывах к участию в несогласованных акциях. Такой же срок ареста получил начальник его штаба Леонид Волков. Поводом для судебных решений стал сорванный митинг в Нижнем Новгороде, где власти сначала согласовали акцию, а затем отозвали согласование.

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