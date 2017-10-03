Полиция задержала руководителя петербургского штаба Навального

В Санкт-Петербурге задержана глава местного штаба Алексея Навального Полина Костылева. Об этом сообщается в паблике команды Навального в соцсети «ВКонтакте». Костылеву обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

В штабе изъяли агитационные материалы, они будут отправлены на экспертизу.

Полицейские заявили, что пришли в штаб в связи с жалобой на расклеенные плакаты с анонсом митинга 7 октября.