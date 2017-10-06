«Предлагают выбрать одного из одного». Андрей Звягинцев потребовал допустить Навального на выборы

Режиссер Андрей Звягинцев призвал власти прекратить преследования сторонников Алексея Навального и допустить политика до выборов президента. Обращение Звягинцева опубликовано за день до запланированной на 7 октября акции Навального.

«О каком достоинстве может идти речь, когда тебе предлагают выбрать одного из одного?» — заявил Звягинцев, заметив, что власти «отвратительно расправляются с оппонентами».

Сам режиссер, по его словам, возможно, не будет голосовать на предстоящих президентских выборах. «Но наблюдать этот спектакль просто отвратительно. Ощущение, что тебя держат за дурака», — добавил Звягинцев.

«Чего вы боитесь? Открытой политической борьбы? Вам незачем ее бояться: и так финал предопределен», — заметил он.