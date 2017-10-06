Зачем учиться гостеприимству за границей?Статья «Медузы» и IQ Consultancy

«Предлагают выбрать одного из одного». Андрей Звягинцев потребовал допустить Навального на выборы

Навальный
13:14, 6 октября 2017
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Режиссер Андрей Звягинцев призвал власти прекратить преследования сторонников Алексея Навального и допустить политика до выборов президента. Обращение Звягинцева опубликовано за день до запланированной на 7 октября акции Навального.

«О каком достоинстве может идти речь, когда тебе предлагают выбрать одного из одного?» — заявил Звягинцев, заметив, что власти «отвратительно расправляются с оппонентами».

Сам режиссер, по его словам, возможно, не будет голосовать на предстоящих президентских выборах. «Но наблюдать этот спектакль просто отвратительно. Ощущение, что тебя держат за дурака», — добавил Звягинцев.

«Чего вы боитесь? Открытой политической борьбы? Вам незачем ее бояться: и так финал предопределен», — заметил он.

Андрей Звягинцев о политической конкуренции и допуске Навального на выборы
Штаб Навального
Обращение Звягинцева было опубликовано вскоре после того, как Мосгорсуд подтвердил арест Навального на 20 суток за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Штаб Навального в очередной раз призвал сторонников политика участвовать в акции 7 октября.
В Москве и Санкт-Петербурге акции 7 октября не согласованы властями. При этом в некоторых городах штабам Навального удалось добиться согласования, в ряде случаев — через суд.
В 2017 году фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил приз жюри Каннского кинофестиваля, картину выдвинули на «Оскар».
Навальный в 2017 году был повторно осужден по делу «Кировлеса», что по закону запрещает ему выдвигаться на выборах президента. Сам политик называет эту норму неконституционной.

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