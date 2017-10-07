Акции протеста 7 октября в российских городах. Фото и видео Граждане вышли в поддержку выдвижения Навального на выборах президента

В российских городах в субботу, 7 октября, проходят акции протеста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального (сам политик находится под арестом за призывы к несогласованной акции). Акции проходят под лозунгами допустить Навального до участия в президентских выборах 2018 года. Во многих городах власти отказались согласовать пикеты; по данным «ОВД-Инфо», к 15:00 по Москве в 21 городе задержали более 80 человек, из них около 30 — в Екатеринбурге. В Москве, по предварительным данным, за первые полтора часа акции задержаний не было.