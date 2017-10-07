Акции протеста 7 октября в российских городах. Фото и видео Граждане вышли в поддержку выдвижения Навального на выборах президента
В российских городах в субботу, 7 октября, проходят акции протеста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального (сам политик находится под арестом за призывы к несогласованной акции). Акции проходят под лозунгами допустить Навального до участия в президентских выборах 2018 года. Во многих городах власти отказались согласовать пикеты; по данным «ОВД-Инфо», к 15:00 по Москве в 21 городе задержали более 80 человек, из них около 30 — в Екатеринбурге. В Москве, по предварительным данным, за первые полтора часа акции задержаний не было.
Владивосток
Владивосток #ЗаНавального pic.twitter.com/br6cCK0w4p— Alexander Tagirov (@alextagirov) October 7, 2017
#Владивосток, Привокзальная: митинг начался. #ЗаНавального pic.twitter.com/et0Q11INbF— Тин Тиныч (@TinTiny4) October 7, 2017
#Владивосток, Привокзальная: фотосессия с плакатами. Школьник, которого в лицее гнобили за значки, тоже здесь. #ЗаНавального pic.twitter.com/IaE7wF19pL— Тин Тиныч (@TinTiny4) October 7, 2017
Хабаровск
#Путин пора на пенсию#Хабаровск прямо сейчас#ЗаНавального pic.twitter.com/kSb6jfIeq0— Александр Горев (@aegorev) October 7, 2017
Свободу Алексею Навальному!#Хабаровск #ЗаНавального #Навальный2018 pic.twitter.com/XcyaUm8Uk2— Штаб АН в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 7, 2017
Улан-Удэ
Улан-Удэ #заНавального pic.twitter.com/C1JcbYCdB3— Igor Andreev (@veselchak_uu) October 7, 2017
Улан-Удэ #заНавального pic.twitter.com/9pdf9a1f0T— Igor Andreev (@veselchak_uu) October 7, 2017
Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре сегодня #ЗаНавального pic.twitter.com/m1c9tI3kq6— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
Астрахань
#ЗаНавального #Астрахань pic.twitter.com/ejyWcdJMGy— Aleksey Tiurin (@neuro0mancer) October 7, 2017
Кемерово
В Кемерово власти не смогли запретить акцию #ЗаНавального. Смотрите какие классные люди вышли! pic.twitter.com/sOxBChCLTR— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
Акция #ЗаНавального | Штаб в Кемерово https://t.co/DAs2wLSK1T— Vadim Zyrin (@Whiteychannel) October 7, 2017
Тольятти
#ЗаНавального #Навальный2018 #7октября #Тольятти pic.twitter.com/HyKZIetlXJ— Евгений Письменский (@evgenovod) October 7, 2017
Несмотря на плохую погоду, Тольятти вышло #ЗаНавального! pic.twitter.com/B33mwLAizw— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
Барнаул
В Барнауле закончилась акция #ЗаНавального. Было около 100 человек, задержаний нет - но есть море позитива) pic.twitter.com/Ifpv6Bswye— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
Самара
#Самара #Занавального слушаем музыку. pic.twitter.com/jk2oqZMikJ— BeiZero (@BeiZero) October 7, 2017
#Самара #ЗаНавального прибыли космонавты, винтят pic.twitter.com/TPXHq8aYPv— BeiZero (@BeiZero) October 7, 2017
#Самара #Занавального куда-то идём, организация жопа конечно. pic.twitter.com/kaFb3AtYWk— BeiZero (@BeiZero) October 7, 2017
#Самара #ЗаНавального pic.twitter.com/WLKM56pSVO— BeiZero (@BeiZero) October 7, 2017
А вот тут задержали человека, а потом сразу отпустили. #Самара #ЗаНавального pic.twitter.com/Tr9H4E9l4I— BeiZero (@BeiZero) October 7, 2017
Якутск
#Якутск #ЗаНавального pic.twitter.com/ohLwGpylth— НикГер (@NNicolashkin) October 7, 2017
Бийск
Началась акция #ЗаНавального в Бийске pic.twitter.com/jGjbt7spsB— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
Ижевск
Ребят увезли, но мы здесь! Ижевск не расходится 🔴 #ЗаНавального pic.twitter.com/w4mJPU96EV— (hú) (@hausdelriure) October 7, 2017
Красноярск
Панорамы чёт не очень#ЗаНавального#Красноярск pic.twitter.com/pOq8UKc9z2— ₽€$.etc (@pesdetc) October 7, 2017
И ещё фотки #ЗаНавального pic.twitter.com/B8IHuW7I49— ₽€$.etc (@pesdetc) October 7, 2017
Новосибирск
Серьезнее всех #ЗаНавального выступает Новосибирск! pic.twitter.com/wTxXkZ8jPu— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
#Новосибирск #7октября человек с шашкой задержан #Навальный #Навальный2018 #ЗаНавального #СвободуНавальному #СвободуВолкову #Митинг pic.twitter.com/RNxdk6hfFt— Гусева Поля (@PollyNoya) October 7, 2017
#Новосибирск #7октября (Первомайский сквер 17) #Навальный #Навальный2018 #ЗаНавального #СвободуНавальному #СвободуВолкову #Митинг #автозак pic.twitter.com/19quQCm0Cr— Гусева Поля (@PollyNoya) October 7, 2017
#Новосибирск #7октября (Первомайский сквер 17) #Навальный #Навальный2018 #ЗаНавального #СвободуНавальному #СвободуВолкову #Митинг pic.twitter.com/ikWzS5X70A— Гусева Поля (@PollyNoya) October 7, 2017
Тюмень
В Тюмени проходит несколько одиночных пикетов #ЗаНавального Полиция в усиленном режиме#7Октября pic.twitter.com/GML6lyNCxv— Alexandr Kunilovskiy (@akunilovskiy) October 7, 2017
Пермь
Пермь вышла #ЗаНавального присоединяйтесь! pic.twitter.com/nNoPVI3fzh— Alexander Tagirov (@alextagirov) October 7, 2017
В Перми — шествие! #ЗаНавального pic.twitter.com/ifo4qrYTIv— Команда Навального (@teamnavalny) October 7, 2017
Омск
В Омске на акции #ЗаНавального в «гайд-парке» собралось около 150 человек. Эшники ограничились стандартной видеофиксацией всех участников... pic.twitter.com/2VIqwKnGZ1— Victor Korb (@Victor_Korb) October 7, 2017
Нижний Новгород
Нижний Новгород на связи #ЗаНавального pic.twitter.com/x3246UuTZP— кот ♥ (@tWeekgh) October 7, 2017
Нижний Новгород празднует pic.twitter.com/fA39LF2ClM— Храбрый валенсиец (@yarych_b) October 7, 2017
Московский вокзал и Сормово! Сегодня наши по всему городу #ЗаНавального pic.twitter.com/Fe5AUVDR2k— Штаб Навального НН (@teamnavalny_nn) October 7, 2017
Орск
Волшебный Орск сегодня выходит на всероссийскую акцию #ЗаНавального pic.twitter.com/GH0oJDLPpw— Alexander Tagirov (@alextagirov) October 7, 2017
Ещё немного солнечного Орска #ЗаНавального pic.twitter.com/orh3EPGdLx— Alexander Tagirov (@alextagirov) October 7, 2017
Сочи
Сочи #ЗаНавального pic.twitter.com/LMIsueLlyQ— Alexander Tagirov (@alextagirov) October 7, 2017
Иркутск
Иркутск не боится холода и плохой погоды - поэтому здесь, как и по всей стране, люди вышли #ЗаНавального! pic.twitter.com/3FvULRnUly— Вишнякова Елена (@evishnjakova) October 7, 2017
Екатеринбург
#ЗАнавального #Навальный #Екатеринбург pic.twitter.com/i7fGrr4M4d— Олег Краев (@4raev) October 7, 2017
Свободу Навальному #ЗаНавального #ekb pic.twitter.com/QI70PKEdhE— Журавлёв Алексей (@alex_alz) October 7, 2017
Екатеринбург #заНавального pic.twitter.com/Mq3wujfPhb— Андрей Харыбин (@harybin1) October 7, 2017
#Екатеринбург #ЗаНавального pic.twitter.com/xjrcjPH0PO— Дарья Савельева (@pejBGGW70fiSyI6) October 7, 2017
Новокузнецк
Новокузнецк #ЗаНавального pic.twitter.com/VtsLwkwema— Sam Laine (@misterning) October 7, 2017
Челябинск
В городе #Челябинск стартовал пикет #ЗаНавального pic.twitter.com/NbDwMaPiA6— ШАЛД (@ShaldinFM) October 7, 2017
Массовая и по традиции суровая акция #ЗаНавального в Челябинске! pic.twitter.com/rrAjhqPzgi— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
Магнитогорск
Магнитогорск #ЗаНавального https://t.co/N6pAPqKZMR— Штаб Навального Мгн (@teamnavalny_mgn) October 7, 2017
Магнитогорск! #ЗаНавального pic.twitter.com/BIjdf9Y8eO— Команда Навального (@teamnavalny) October 7, 2017
Рыбинск
Чисто залетели на митинг— ImTheDriver 🌅 (@1mthedriver) October 7, 2017
Удивительно, но даже не забрали#ЗаНавального #Рыбинск pic.twitter.com/dzfGfXkz6E
Саранск
Саранск, на прогулке человек 60 #ЗаНавального pic.twitter.com/a30R8JdrOX— Artem (@DexXxtro) October 7, 2017
Ростов-на-Дону
На пикете #ЗаНавального в Ростове пришло примерно сто человек pic.twitter.com/RElCB62wOn— Андрей Скляров (@nagletssklyarov) October 7, 2017
Вологда
Митинг #ЗаНавального в Вологде начался— Евгений Доможиров (@Domozhiroff) October 7, 2017
У нас проблемы с электричеством ((
Но, мы все равно выступаем и ведем эфир https://t.co/JDzzuJzaqU pic.twitter.com/MP7z46q6V7
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