истории

Акции протеста 7 октября в российских городах. Фото и видео Граждане вышли в поддержку выдвижения Навального на выборах президента

Meduza
12:50, 7 октября 2017
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В российских городах в субботу, 7 октября, проходят акции протеста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального (сам политик находится под арестом за призывы к несогласованной акции). Акции проходят под лозунгами допустить Навального до участия в президентских выборах 2018 года. Во многих городах власти отказались согласовать пикеты; по данным «ОВД-Инфо», к 15:00 по Москве в 21 городе задержали более 80 человек, из них около 30 — в Екатеринбурге. В Москве, по предварительным данным, за первые полтора часа акции задержаний не было.

Владивосток

Хабаровск

Улан-Удэ

Комсомольск-на-Амуре

Астрахань

Кемерово

Тольятти

Барнаул

Самара

Якутск

Бийск

Ижевск

Красноярск

Новосибирск

Тюмень

Пермь

Омск

Нижний Новгород

Орск

Сочи

Иркутск

Екатеринбург

Новокузнецк

Челябинск

Магнитогорск

Рыбинск

Саранск

Ростов-на-Дону

Вологда

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