Сторонники Навального решили остаться на Манежной площади на ночь
Сторонники Алексея Навального объявили, что намерены оставаться на Манежной площади, требуя освобождения политика и главы его предвыборной кампании Леонида Волкова из-под ареста.
‼️МОСКВА‼️— Протестная Москва (@nedimon_msk) October 7, 2017
На Манежной площади около трехсот человек требуют освобождения Навального и Волкова. Планируют оставаться на ночь.#ЗаНавального pic.twitter.com/JtK5GPUHYf
В твиттере «Протестная Москва» сообщается, что на площади находятся около 300 человек. По данным «Открытой России», собравшиеся на площади призвали принести им палатки и теплые вещи.
7 октября в разных города России прошли акции сторонников Алексея Навального. В Москве участники акции, которую мэрия не согласовала, прошли по Тверской улице и устроили митинг на Пушкинской площади. Сотрудники правоохранительных органов митингующих не задерживали.
Алексей Навальный и Леонид Волков были в начале октября арестованы на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Суд счел, что они призывали на несогласованные акции.