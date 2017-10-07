Сторонники Навального решили остаться на Манежной площади на ночь

В твиттере «Протестная Москва» сообщается, что на площади находятся около 300 человек. По данным «Открытой России» , собравшиеся на площади призвали принести им палатки и теплые вещи.

‼️МОСКВА‼️ На Манежной площади около трехсот человек требуют освобождения Навального и Волкова. Планируют оставаться на ночь. #ЗаНавального pic.twitter.com/JtK5GPUHYf

Сторонники Алексея Навального объявили, что намерены оставаться на Манежной площади, требуя освобождения политика и главы его предвыборной кампании Леонида Волкова из-под ареста.

7 октября в разных города России прошли акции сторонников Алексея Навального. В Москве участники акции, которую мэрия не согласовала, прошли по Тверской улице и устроили митинг на Пушкинской площади. Сотрудники правоохранительных органов митингующих не задерживали.

Алексей Навальный и Леонид Волков были в начале октября арестованы на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Суд счел, что они призывали на несогласованные акции.