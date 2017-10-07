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Задержания на акции в поддержку Навального в Самаре: как это было. Видео
По всей России в субботу, 7 октября, проходят акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального — он находится под арестом. В Самаре еще до начала несанкционированного митинга полиция задержала нескольких активистов; задержания продолжились и во время акции — а среди тех, кого отвели в автозак, оказалась пожилая женщина с плакатом. Задержанных возили от одного РОВД к другому, при этом граждане следовали за ними. По сведениям ОВД-Инфо, позднее из десяти задержанных семерых отпустили.