В «Открытую Россию» вновь пришли с обысками. Ищут следы сотрудничества с ЮКОСом и «нежелательными организациями»

Обыски у сотрудников начались утром 5 октября

Менеджер правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская рассказала «Медузе», что рано утром (первые обыски начались около 6 утра) следователи пришли домой к родителям председателя «Открытой России» Александра Соловьева, к исполнительному директору движения Тимуру Валееву, главному редактору сайта проекта Веронике Куцылло и системному администратору редакции Артему Миничу. Также правоохранители побывали у бывшего сотрудника движения Николая Левшица (сейчас работает в команде оппозиционера Алексея Навального) и в квартире, где прописан главный редактор проекта «Центр управления расследованиями» Андрей Коняхин (в квартире живет его 18-летняя дочь). Позже начались обыски в редакциях ЦУР и «Открытой России», а также в офисах правозащитного проекта движения и политического — «Открытые выборы».

С некоторыми сотрудниками «Открытой России» оперативники обращались достаточно жестко — например, Тимура Валеева положили лицом в пол и выкручивали руки (позже его повезли в СК на допрос). Во время обыска в квартире Валеева находилась съемочная группа телеканала РЕН-ТВ — оператор телеканала даже задавал вопросы лежащему на полу Валееву. В пресс-службе канала отказались сообщить «Медузе», на каком основании журналисты участвовали в обысках.

По похожему сценарию проходили другие обыски. Например, в квартире Николая Левшица следователи провели около шести часов, и все это время Левшиц был в наручниках.

Обыск в квартире у бывшего сотрудника движения «Открытая Россия» Николая Левшица закончился. 6 часов ему пришлось провести в наручникахhttps://t.co/Dp7tS6SZ1V pic.twitter.com/XG3Ssi55oP — Открытая Россия (@openrussia_org) October 5, 2017

На момент публикации этого материала продолжались обыски в офисах проектов движения, в том числе в редакции сайта «Открытой России». Немировская рассказала «Медузе», что из редакции следователи изымают ноутбуки и другую технику. Технику и электронные носители следователи изымали и в остальных местах. Кроме того, у Куцылло во время обыска изъяли плакаты из журнала «Власть» с изображением Михаила Ходорковского, Владимира Путина и Дмитрия Медведева; у Александра Соловьева — старый фотоаппарат; у Николая Левшица — атрибутику президентской кампании Алексея Навального. «Изымают все, что плохо лежит», — говорит Немировская.

В офисе "Открытой России" до сих пор идут обыски. Тимур Валеев находится внутри, к нему не пускают. Его юридический статус не известен. pic.twitter.com/GVLxdpA3p2 — Михаил Конев (@m_konew) October 5, 2017

Все обыски проходят в рамках , возбужденного в 2003 году

В СК заявили, что следствие продолжает расследовать обстоятельства дела в связи с международными судебными разбирательствами, инициированными зарубежными компаниями — акционерами ЮКОСа. В 2014 году Третейский суд в Гааге решил, что Россия должна суммарно выплатить им 50 миллиардов долларов. Россия отказалась выплачивать эти деньги, после чего акционеры добились ареста российского имущества в ряде стран Европы. В СК считают, что компании подконтрольны бывшему владельцу ЮКОСа Ходорковскому и получили акции нефтяной корпорации в рамках незаконной приватизации.

В Следственном комитете добавили, что сегодняшние обыски также связаны с возможным финансированием «Открытой России» от иностранных нежелательных организаций. По версии следствия, сотрудники движения продолжают получать деньги от британской организации «Открытая Россия», которая была признана нежелательной в апреле 2017 года. Кроме того, следствие рассматривает версию, что на финансирование движения идут деньги, полученные «от легализации ранее похищенного имущества» бывшим руководством ЮКОСа — Ходорковским, Леонидом Невзлиным и другими «участниками группы».

Днем 5 октября стало известно, что обыски в рамках «дела ЮКОСа» прошли и у политолога Станислава Белковского.

В «Открытой России» связали обыски с юбилеем Путина и грядущими президентскими выборами

Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар в разговоре с «Медузой» заявил, что московская «Открытая Россия» не работает с организациями, которые признаны в России нежелательными, — в том числе и с зарегистрированной в Великобритании Otkrytaya Rossiya. «Все остальное, что написали в СК, — это ахинея. Им просто нужно было найти повод для таких действий. Мы думаем, что это часть начавшейся президентской кампании», — добавил Дбар.

Полина Немировская в разговоре с «Медузой» предположила, что обыски связаны с днем рождения Путина — 7 октября президенту России исполняется 65 лет. «Я думаю, что СК нужно отчитаться, что перед великим праздником, днем рождения отца нации, они устранили все возможные угрозы: „закрыли“ Навального, обыскали „Открытую Россию“ и так далее», — сказала она. Немировская также отметила, что многие из тех, у кого сегодня прошли обыски, в 2003 году, когда возбуждалось «дело ЮКОСа», были несовершеннолетними и не могли иметь к нему никакого отношения.

«Открытую Россию» уже обыскивали — и тоже по «делу ЮКОСа»

﻿В середине декабря 2015 года обыски по «делу ЮКОСа» прошли у Кюлле Писпанен, которая на тот момент была пресс-секретарем Ходорковского, координаторов «Открытой России» в Санкт-Петербурге Натальи Грязневич и Андрея Пивоварова и других сотрудников.

28 февраля 2017 года по «делу ЮКОСа» прошли обыски у правозащитницы и журналистки «Открытой России» Зои Световой. У нее изъяли технику и рабочие документы.

Кроме того, в апреле 2017 года накануне акции против Владимира Путина «#Надоел» обыски проходили в московском офисе «Открытой России» — тогда сотрудники искали в офисе экстремистские материалы. По словам Александра Соловьева, сегодня обыски проводили те же оперативники, что обыскивали офис в апреле.