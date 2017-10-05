Станислав Белковский рассказал о прошедшем у него обыске по делу ЮКОСа

Станислав Белковский заявил, что 5 октября у него дома прошел обыск в рамках расследования дела ЮКОСа.

Обыск, рассказал Белковский телеканалу «Дождь», начался в 9:42 и длился около трех часов. В следственной группе, по его словам, было четыре человека и два бойца СОБР с пилой-болгаркой.

Правоохранительные органы, по словам Белковского, изъяли у него компьютерную технику.

По мнению Белковского, следователям нужно сформировать «огромный массив материалов», который доказал бы, что доходы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского преступные и они отмывались группой людей.