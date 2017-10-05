Станислав Белковский рассказал о прошедшем у него обыске по делу ЮКОСа

Дождь
11:55, 5 октября 2017
Надежный источник

Станислав Белковский заявил, что 5 октября у него дома прошел обыск в рамках расследования дела ЮКОСа.

Обыск, рассказал Белковский телеканалу «Дождь», начался в 9:42 и длился около трех часов. В следственной группе, по его словам, было четыре человека и два бойца СОБР с пилой-болгаркой.

Правоохранительные органы, по словам Белковского, изъяли у него компьютерную технику.

По мнению Белковского, следователям нужно сформировать «огромный массив материалов», который доказал бы, что доходы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского преступные и они отмывались группой людей.

По мнению Белковского, к нему пришли, потому что кто-то сообщил, что он якобы имеет какое-то отношение к Ходорковскому.

Дождь
5 октября прошли обыски у нескольких сотрудников «Открытой России», в том числе у исполнительного директора Тимура Валеева. После обыска Валеев был доставлен на допрос в СК.
Следственный комитет РФ заявил, что обыски у представителей движения «Открытой России» проводились по так называемому первому делу ЮКОСа, которое расследуется с 2003 года. При этом СК в своем заявлении отметил, что сотрудники движения якобы получают деньги от британской организации «Открытая Россия», которая была признана нежелательной.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский является основателем «Открытой России». До апреля 2017 года он занимал пост председателя движения.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме