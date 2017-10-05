Съемочная группа РЕН приняла участие в обысках у «Открытой России»

Телеканал РЕН опубликовал «видео обысков» у сотрудников «Открытой России», на котором запечатлен осмотр квартиры, где живет исполнительный директор движения Тимур Валеев.

Съемочная группа канала зафиксировала, как кто-то (из записи непонятно, это следователь или репортер) спрашивает у Валеева, где он зарегистрирован и что делает в этой квартире. В этот момент один из оперативников сидит на спине у Валеева, лежащего на полу, и выкручивает ему руки.

На просьбу Валеева позвонить адвокату мужчина отвечает: «Вы уже звонили».

Затем оператор РЕН подходит также лежащему на полу мужчине, в квартире которого живет Валеев. Оператор спрашивает: «Вы в каких отношениях с Валеевым? В близких, нет?».