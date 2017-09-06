Кто принес корзинку Вручившая Алексею Улюкаеву «подарок» от Игоря Сечина сотрудница «Роснефти» десять лет работала на Евгения Пригожина

В расшифровке беседы Игоря Сечина и Алексея Улюкаева, после которой последний был задержан, несколько раз упоминается сотрудница «Роснефти» Шокина — именно она должна была принести министру «корзинку». По всей видимости, речь идет об Ольге Шокиной, работающей в «Роснефти» с 2014 года. Спецкор «Медузы» Иван Голунов выяснил детали ее биографии: она долгое время возглавляла холдинг Евгения Пригожина, а уже после ареста Улюкаева получила от Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством».

«Cкажи Шокиной, пускай корзинку в 206-ю поставит и чай приготовит пока. Да все отлично. Слушай, а ты без куртки?»

С этой фразы президента компании «Роснефть» Игоря Сечина начинается первая расшифровка его беседы с Алексеем Улюкаевым — после этого разговора министра экономического развития задержали, предъявив ему обвинения в коррупции (расшифровки были представлены 6 сентября в Замоскворецком суде; полностью они опубликованы на «Медиазоне»). Фамилия Шокиной упоминается в разговоре еще однажды; именно эта женщина готовила для Улюкаева корзинку с мясными изделиями «От Иваныча».

35-летняя Ольга Шокина занимает пост заместителя управляющего делами «Роснефти». Через несколько месяцев после задержания Улюкаева, в марте 2017 года она оказалась в списке сотрудников компании, которых президент России Владимир Путин награждал медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации». (Массовое награждение сотрудников «Роснефти» могло быть связано с продажей 20 процентов компании иностранному консорциуму.)

В «Роснефти» Шокина работает с осени 2014 года. По словам собеседника «Медузы», знакомого с организационной структурой компании, она курирует обслуживание первых лиц компании, а также вопросы авиаперевозок, недвижимости и корпоративного питания. С 2015 года она возглавляет компании «РН-Влакра» и «Вектор Девеломпент», которые владеют недвижимостью «Роснефти» в Москве.

До перехода в «Роснефть» Шокина была гендиректором холдинга «Конкорд», принадлежащего петербургскому ресторатору Евгению Пригожину. «Конкорд» управляет столовыми в Доме Правительства России и ряде министерств, а также занимается организацией питания на приемах в Кремле и важных государственных мероприятиях, в частности — на инаугурации президента России и форуме АТЭС во Владивостоке. Пригожин лично обслуживал обеды и ужины Владимира Путина с мировыми лидерами в Москве и Санкт-Петербурге. В структурах Пригожина Шокина начала работать в 2004 году, сразу после окончания Санкт-Петербургской академии сервиса и экономики, и прошла путь от обычного менеджера до главы холдинга. В 2012 году Шокина заняла 10-е место в рейтинге лучших ивентеров и кейтеров, составленном журналом «Профиль». На сайтах вакансий, впрочем, можно найти не самые благожелательные отзывы о Шокиной — ее обвиняют в создании «отвратительной атмосферы» в компании и «непоследовательности» в принятии решений.

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В 2009 году Шокина возглавила московский офис «Конкорда», где в ее задачи входило заключение контрактов с крупными госструктурами на обеспечение питанием и клининг. В частности, как рассказывает бывший сотрудник компании, именно Шокина вела переговоры с московскими чиновниками о выходе «Конкорда» на рынок школьного питания в Москве. Переговоры прошли успешно: по данным РБК, в 2016 году структуры Пригожина поставляли 90% школьных обедов в Москве, на которые столичные власти ежегодно выделяют более 19 миллиардов рублей; в 2017-м связанные с бизнесменом компании получили на поставки обедов около 50 миллиардов рублей из бюджета.

В 2015–2016 годах сотрудники «Роснефти», работающие на нефтяных месторождениях компании, писали, что обслуживанием вахтовых поселков начал заниматься именно «Конкорд». По данным издания «Фонтанка», Пригожин заинтересовался и другой стороной нефтяного бизнеса: летом 2017 года связанная с ним компания «Евро Полис» подписала меморандум с сирийскими властями об охране нефтяных объектов от террористов. За это «Евро Полис» будет получать 25% добытых нефти и газа.