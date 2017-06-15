50 миллиардов рублей на поставки школьных обедов поделили шесть компаний. Пять из них связывают с Евгением Пригожиным

Антикоррупционный центр партии «Яблоко» обнаружил, что контракты на организацию питания детей в московских школах на общую сумму около 50 миллиардов рублей достались шести компаниям, пять из которых, по утверждению «Яблока», связаны с миллиардером Евгением Пригожиным. Копию доклада антикоррупционного центра, возглавляемого Сергеем Митрохиным, получила редакция «Медузы».

Контракты предусматривают организацию питания в школах на период до 2019 года. Итоги 36 госзакупок были подведены 13 июня, контракты выиграли ООО «Школьник-ЮЗ», ООО «Московский школьник», ООО «Комбинат питания «Конкорд»», ЗАО «Комбинат дошкольного питания», ООО «ВИТО-1» и ООО «Социальное питание «Центр». Евгений Пригожин, по данным «Яблока», контролирует первые пять из них. Эти пять компаний получили 94 процента от суммы подрядов.

Юристы «Яблока» считают, что закупки прошли с нарушениями, которые подпадают под статью 178 Уголовного кодекса «Ограничение конкуренции». «Яблоко» собирается передать материалы своего расследования в правоохранительные органы.

Ранее антикоррупционный центр «Яблока» выяснил, что связанные с Пригожиным компании с сентября 2015 года получили аналогичные контракты почти на 28 миллиардов рублей.

В докладе центра от февраля 2016 года говорилось, что «Конкорд», «Школьник-ЮЗ», «Комбинат дошкольного питания», «Московский школьник» и «Вито-1» входят в «Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». Гендиректор ассоциации Дмитрий Тихонов одновременно является заместителем гендиректора «Конкорда». Руководит «Конкордом» Евгений Пригожин.

Журналисты РБК в своем расследовании, опубликованном в июле 2016 года, писали, что «Московский школьник», «Школьник-ЮЗ» и «Комбинат дошкольного питания» зарегистрированы по одному и тому же адресу. По данным РБК, эти компании перешли под контроль «Конкорда» летом 2015 года.