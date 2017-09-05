Как разговаривают министр и глава крупнейшей компании России? Характерные цитаты из диалога Алексея Улюкаева и Игоря Сечина, представленного в суде

5 сентября на процессе по делу Алексея Улюкаева представили записи диалога бывшего министра экономического развития с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Именно после их встречи Улюкаев был задержан и обвинен в коррупции — это произошло после получения «корзиночки» с двумя миллионами меченых долларов. Улюкаев свою вину отрицает и считает произошедшее провокацией: по словам адвокатов, министр думал, что в передаваемой ему корзине находятся фрукты, вино и колбаски. О ходе дела мы уже писали , а сейчас хотим обратить внимание на то, как общаются Улюкаев с Сечиным: эта запись — уникальный документ, позволяющий вообразить, как разговаривают между собой влиятельные россияне.

Сечин заботится о здоровье Улюкаева

Сечин: Ой, слушай, а ты без куртки, а? Как ты ходишь-то вообще так?

Улюкаев: А?

Сечин: Это самое. Курточку какую-то надо.

Улюкаев: Не надо, не надо.

[…]

Сечин: У меня уже организм не переносит холод вообще, утепляюсь.

Сечин и Улюкаев выбирают зарубежных инвесторов для «Роснефти»

Улюкаев: Вот мне, вот честно, из сегодняшних соображений хотелось бы японцев привлечь. Индийцы все эти — все это не то, от индусов ты ниче не получишь.

Сечин: С корейцами работаем. Нет, ни китайцы, ни индусы, это…

Улюкаев: Мне не нужны совершенно.

Сечин: С ними никакой синергии уже не будет.

Улюкаев лоббирует снижение налоговой нагрузки на нефтяников

Сечин: За исключением одного нюанса — налоговая база. У нас налоговая база самая тяжелая, по сравнению с любыми другими компаниями. Самая тяжелая в мире, значит. […] Поэтому ситуация не такая простая, нам надо заниматься налоговой базой.

Улюкаев: Надо заниматься, обязательно. Она у нас не только большая, но растущая, растущая.

Сечин: Растущая и убивающая. Я разговаривал там с этим же ENI (итальянская нефтяная компания — прим. «Медузы»), они два миллиарда евро сдают в бюджет Италии. Мы — 50 миллиардов. Это плюс к тому, что ты просишь нас сегодня добавить там 17. Из них часть мы уже дали, а 50 миллиардов ежегодно мы и так формируем. Поэтому, конечно, надо об этом думать. У Exxon (американская нефтяная компания — прим. «Медузы») общая фискальная нагрузка 43%, конечно, и акции стоят дорого. Понимаешь?

Улюкаев: Ну конечно.

Сечин: Потому что она стабильно 43, а у меня 80.

Сечин договаривается о встрече с Улюкаевым без секретаря

Сечин: У меня только просьба одна — если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что тут, может быть… Ну, покажу вообще. И вообще на компанию посмотреть.

Улюкаев: Да, с удовольствием посмотрю на компанию. А чего же.

Сечин: И по времени у меня сейчас большие переговоры в 14 начнутся, часа на два.

Улюкаев: Угу.

Сечин: Вот где-нибудь в 16:30, вот так можно?

Улюкаев: Вполне можно. Да, я же завтра лечу. А ты, кстати, в Лиме будешь?

Сечин: Я в Лиме буду.

Улюкаев: Ну вот я тоже в Лиме буду, там еще сможем продолжить.

Сечин передает Улюкаеву два миллиона долларов

Улюкаев: Корзиночку.

Сечин: Да, корзиночку забирай.

Улюкаев: [неразборчиво]

Сечин: Все, счастливо, спасибо тебе большое.

Улюкаев называет Путина «начальником», а Сечин — «Владимиром Владимировичем» (возможно, потому что Сечин знает о прослушке)

Сечин: Развитие у нас идет, несмотря на пожелание ОПЕК, я докладывал Владимиру Владимировичу об этом.

[…]

Улюкаев: Ну, важно будет вот сейчас в Лиме 20 числа (20 ноября 2016 года в столице Перу проходил саммит АТЭС — прим. «Медузы»), там начальник будет встречаться с Абэ, это обязательно.

Все цитаты даны по расшифровке, опубликованной на «Медиазоне». Всего в суде представлены материалы трех записывающих устройств, фрагментами записи повторяют друг друга.

﻿