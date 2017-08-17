Фургон въехал в толпу прохожих в центре Барселоны. Главное Погибли не менее 13 человек

Днем 17 августа фургон врезался в прохожих на улице Рамбла в центре Барселоны. Погибли не менее 13 человек, десятки пострадали. Полиция почти сразу объявила произошедшее терактом. Ни о числе нападавших, ни о их возможных мотивах информации пока нет. «Медуза» рассказывает, что произошло в Барселоне.

Грузовой микроватобус врезался в прохожих на Рамбле около 17:00 по местному времени. Как рассказывают очевидцы, фургон двигался по Рамбле — главной туристической улице города — со скоростью около 80 километров в час, стараясь задеть как можно больше прохожих. Прежде чем остановиться, он проехал около 600 метров. В результате погибли, по последним данным, не менее 13 человек, пострадали около 50. Полиция практически сразу заявила, что произошел теракт.

Водитель фургона скрылся. СМИ сообщили, что он забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Istanbul недалеко от Рамблы и взял в заложники посетителей и сотрудников заведения. Сообщалось, что кафе блокировала полиция, с преступником велись переговоры, однако вскоре было объявлено, что подозреваемых в заведении нет. Очевидцы сообщали еще и о стрельбе в районе рынка Бокерия, который тоже находится на Рамбле, однако официального подтверждения эти сведения не получили.

Google Earth

Сколько было преступников, неизвестно. Очевидцы сообщили, что в фургоне находились два человека; по другим данным их могло быть трое. По предварительным данным, фургон террористы взяли напрокат в одной из местных фирм. Испанские журналисты сообщают, что террористы сняли два фургона — второй ждал их в соседнем с Барселоной городе Вик; предположительно, террористы планировали использовать его, чтобы скрыться.

О мотивах нападавших пока ничего неизвестно. Репортеры со ссылкой на официальные источники отмечают, что человек, взявший напрокат фургон, был мусульманином. По информации El Pais, его зовут Дрисс Укабир. Также была опубликована фотография предполагаемого террориста:

Este es el ser que ha hecho... esto #Barcelona pic.twitter.com/BgGaNPSn6y — Roger (@RogerMusicOfi) August 17, 2017

Около 20:00 по местному времени СМИ сообщили, что Укабир задержан. В полиции через некоторое время уточнили, что он сам пришел в участок, чтобы заявить о краже документов. Еще один подозреваемый, по неподтвержденным данным, был застрелен полицейскими.

Как и в случае с прошлыми подобными преступлениями (за последний год наезды на людей совершались в нескольких крупнейших городах Европы; в общей сложности в них погибли более 100 человек), ответственность за теракт в Барселоне взяло на себя «Исламское государство».