Подозреваемый в теракте в Барселоне заявил полиции о краже его документов

Дрисс Укабир, которого называют подозреваемым в совершении теракта в Барселоне, вечером 17 августа пришел в полицию и заявил, что у него украли документы. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на мэра города Риполь, где живет Укабир.

Укабир сказал полицейским, что увидел свою фотографию в новостях. В момент совершения теракта он, по его собственным словам, находился в Риполе.

По словам мэра, в краже документов Укабира подозревают его брата, 18-летнего Мусу Укабира. Он может быть причастен к теракту.

Из публикации неясно, находится ли Укабир под стражей, а также о его ли задержании сообщалось до этого. Ранее сообщалось, что задержаны Дрисс Укабир и еще один подозреваемый. На имя Укабира был арендован один из автомобилей, который использовали преступники.