Подозреваемый в теракте в Барселоне заявил полиции о краже его документов

La Vanguardia
20:04, 17 августа 2017
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Дрисс Укабир, которого называют подозреваемым в совершении теракта в Барселоне, вечером 17 августа пришел в полицию и заявил, что у него украли документы. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на мэра города Риполь, где живет Укабир.

Укабир сказал полицейским, что увидел свою фотографию в новостях. В момент совершения теракта он, по его собственным словам, находился в Риполе.

По словам мэра, в краже документов Укабира подозревают его брата, 18-летнего Мусу Укабира. Он может быть причастен к теракту.

Из публикации неясно, находится ли Укабир под стражей, а также о его ли задержании сообщалось до этого. Ранее сообщалось, что задержаны Дрисс Укабир и еще один подозреваемый. На имя Укабира был арендован один из автомобилей, который использовали преступники.

17 августа фургон сбил несколько десятков пешеходов на улице Рамбле в центре Барселоны. Погибли 12 или 13 человек, 90 пострадали. Водитель покинул машину и скрылся.
Преступление признали терактом. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «Исламского государства».
Местные власти объявили о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 километрах от Барселоны, в том числе Дрисса Укабира. Еще один человек, предположительно причастный к теракту (он прорвал полицейский кордон в окрестностях Рамбле), был убит полицейскими в пригороде Барселоны.

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