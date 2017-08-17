ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне
19:28, 17 августа 2017
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Террористическая организация «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне 17 августа. Об этом, как сообщает SITE Intelligence Group, объявило агентство Amaq, подконтрольное террористам.
17 августа фургон сбил несколько десятков пешеходов на улице Рамбле в центре Барселоны. Погибли 12 или 13 человек, 90 пострадали. Водитель покинул машину и скрылся. Преступление признали терактом.
Местные власти объявили о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 километрах от Барселоны. Одного из них зовут Дрисс Убакир. Еще один человек, предположительно причастный к теракту (он прорвал полицейский кордон в окрестностях Рамбле), был убит полицейскими в пригороде Барселоны.
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