ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

Террористическая организация «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне 17 августа. Об этом, как сообщает SITE Intelligence Group, объявило агентство Amaq, подконтрольное террористам.

17 августа фургон сбил несколько десятков пешеходов на улице Рамбле в центре Барселоны. Погибли 12 или 13 человек, 90 пострадали. Водитель покинул машину и скрылся. Преступление признали терактом.

Местные власти объявили о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 километрах от Барселоны. Одного из них зовут Дрисс Убакир. Еще один человек, предположительно причастный к теракту (он прорвал полицейский кордон в окрестностях Рамбле), был убит полицейскими в пригороде Барселоны.