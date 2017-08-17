Полиция Барселоны блокировала террориста в баре 

AFP
16:45, 17 августа 2017
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Испанская полиция подтвердила, что подозреваемый в совершении теракта в Барселоне находится в одном из баров. Об этом сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что подозреваемый (или несколько) засел в турецком заведении под названием Luna de Istanbul неподалеку от места совершения теракта.

El Periodico сообщает, что с подозреваемыми, которые якобы взяли заложников, ведутся переговоры.

17 августа фургон сбил пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. По последним данным, в результате погибли 13 человек. Официально это не подтверждено. Полиция признала случившееся терактом.

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