Полиция Барселоны блокировала террориста в баре
16:45, 17 августа 2017
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Испанская полиция подтвердила, что подозреваемый в совершении теракта в Барселоне находится в одном из баров. Об этом сообщает AFP.
Ранее сообщалось, что подозреваемый (или несколько) засел в турецком заведении под названием Luna de Istanbul неподалеку от места совершения теракта.
El Periodico сообщает, что с подозреваемыми, которые якобы взяли заложников, ведутся переговоры.
17 августа фургон сбил пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. По последним данным, в результате погибли 13 человек. Официально это не подтверждено. Полиция признала случившееся терактом.