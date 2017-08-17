Полиция Барселоны блокировала террориста в баре 

Испанская полиция подтвердила, что подозреваемый в совершении теракта в Барселоне находится в одном из баров. Об этом сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что подозреваемый (или несколько) засел в турецком заведении под названием Luna de Istanbul неподалеку от места совершения теракта.

El Periodico сообщает, что с подозреваемыми, которые якобы взяли заложников, ведутся переговоры.