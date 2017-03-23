Террорист на автомобиле врезался в людей в Лондоне, до этого такие же теракты произошли в Ницце и Берлине. Это новая тактика террористов?

22 марта в Лондоне произошел теракт : преступник ехал на машине по Вестминстерскому мосту и начал сбивать прохожих на тротуаре. Пострадали около 40 человек, двое из них погибли. После этого водитель вышел из машины и напал на полицейского с ножом, позже тот умер от ран. Нападавшего застрелили. На следующий день, 23 марта, полиция Антверпена задержала мужчину, который, по словам правоохранителей, попытался въехать на машине в толпу людей. В 2016 году в Ницце и Берлине произошли два похожих теракта — в общей сложности в них погибли почти сто человек и сотни пострадали. «Медуза» рассказывает, что известно про метод атаки, который стал популярен среди террористов.

Врезаться в людей на машине — это новый вид терактов или такое бывало раньше?

Этот метод атаки известен достаточно давно, его называют car-ramming или vehicle-ramming (таран автомобилем). Тактику нельзя назвать новой, но в последние годы она стала особенно популярной у террористов. В частности, ее часто применяют палестинские радикалы в Израиле: с 2015-го власти зафиксировали более полусотни попыток тарана. Как правило, преступники направляли машину на израильских солдат или полицейских или въезжали в людей, которые ждали автобуса на остановках.

Самый масштабный теракт такого рода произошел в Ницце 14 июля 2016 года во время празднования Дня взятия Бастилии, когда выходец из Туниса на грузовике насмерть задавил 86 человек и нанес травмы еще сотням людей. Подобные атаки происходили в Европе и раньше: в 2014-м более 20 человек пострадали во время терактов на рождественских ярмарках в Дижоне и Нанте.

Теракт в Ницце. Карта. Спутниковый снимок: DigitalGlobe / Getty Images

Когда террористы начали чаще совершать такие атаки?

В конце 2000-х и начале 2010-х годов. Эксперты аналитической компании Stratfor предположили, что палестинские боевики осваивают новую тактику против израильтян, после трех подобных атак. Радикальные исламистские группировки открыто призывали своих сторонников использовать машины для убийства «неверных».

В 2010-м англоязычный журнал Inspire, выпускавшийся одним из подразделений террористической группировки «Аль-Каеда», опубликовал материал, в котором объяснял последователям, как именно совершать теракты с помощью грузовиков и джипов. Автор подчеркивал, что подобные атаки раньше широко не применялись, поэтому в них есть эффект неожиданности. Лондонский теракт как будто списан с этой инструкции: преступник использовал тяжелую машину, выбрал узкий участок в людном месте (Вестминстерский мост), где жертвам было сложно убежать, после чего не пытался скрыться, а продолжил атаку.

Теракт в Лондоне. Карта. Спутниковый снимок: Image Landsat / Copernicus / Google Earth.Источник: The New York Times

Почему террористы стали чаще использовать такую тактику?

Потому что она на какое-то время стала эффективной — об этом напрямую говорят и сами преступники, и эксперты по борьбе с терроризмом. Машина — куда более доступное орудие убийства, чем самодельное взрывное устройство. Новый способ позволяет вовлечь в террористические преступления большое количество людей, которые могли никогда не контактировать ни с одной из исламистских группировок, но разделять их взгляды. По той же причине основным методом атак в Израиле стали нападения с обычными кухонными ножами. Спецслужбам гораздо сложнее противостоять таким терактам, чем, например, взрывам: ведь бомбу можно обнаружить с помощью металлоискателя или обученной собаки — и таким терактам, как правило, предшествует планирование, которое можно отследить.

Как государства противостоят угрозе новых таранов?

Основной метод — защита публичных мест с помощью тумб или стоек. Таким способом, например, защитили многие автобусные остановки в Израиле после серии атак в 2015 году. Возможно, в будущем можно будет предотвращать такие теракты с помощью технологий — машины начнут оборудовать системами, которые автоматически остановят автомобиль, если водитель не реагирует на опасность столкновения. По данным СМИ, грузовик, на котором был совершен теракт в Берлине в декабре 2016 года, был оборудован такой системой, и именно это помогло избежать большего количества жертв. В 2012-м Евросоюз уже принял правила, согласно которым все новые тяжелые машины снабжаются системами автоматического торможения в обязательном порядке.

В России случались подобные теракты?

Нет, но в России достаточно часто происходят ДТП, во время которых водители въезжают в людей на остановках общественного транспорта. В 2015 году обсуждалось, что московские остановки начнут защищать с помощью специальных конструкций, но глава Мосгортранса Максим Ликсутов опроверг эти сведения: он сказал, что этим должны заниматься другие ведомства и институты.