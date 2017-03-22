Теракт у здания парламента Великобритании. Главное
В Лондоне в годовщину взрывов в Брюсселе произошел теракт: полицейского ранили у здания парламента; на мосту, который ведет к парламенту, были сбиты несколько человек. Как минимум три человека погибли. Напавший на полицейского мужчина застрелен. Вероятно, он и был за рулем автомобиля, который сбил людей на мосту.
Около здания парламента Великобритании мужчина напал на полицейского и ранил его ножом. Это произошло примерно в 17:20 по Москве. Нападавшего, который пытался прорваться в парламент, застрелили. В этот момент там проходило заседание.
«Я увидел коренастого мужчину в темной одежде, который прошел во двор парламента. У него что-то было в руке, что-то похожее на палку. К нему подбежали полицейские в желтых жилетах. Один из них упал: мы видели, что человек в черном двигал рукой так, что было понятно — он ударил его ножом», — рассказал сотрудник Daily Mail Квентин Летс. Когда человек в черном двинулся дальше ко входу в парламент, люди в штатском застрелили его.
Депутат парламента Тобиас Элвуд выбежал из здания, чтобы оказать первую помощь раненому полицейскому. На одной из фотографий видно, что кровь пострадавшего попала ему на руки и на лицо.
На Вестминстерском мосту автомобиль выехал на тротуар и сбил несколько человек. Точное количество пострадавших неизвестно: очевидцы приводят разные цифры; вероятнее всего, речь идет приблизительно десятерых раненых. Один из очевидцев рассказал, что он видел одно тело в Темзе. Впоследствии выяснилось, что женщину из Темзы спасли.
В результате теракта погибли как минимум три человека. Одна женщина умерла на мосту — на одной из фотографий она лежит под колесами автобуса. Кто второй погибший, неизвестно. Пострадавшие получили тяжелые ранения, сообщили в больнице. Один полицейский ранен в голову. Всего пострадали трое сотрудников полиции. Первый полицейский, на которого напал террорист, умер. Кто третий погибший, неизвестно.
Про нападавшего пока почти ничего не известно. По описаниям очевидцев, он был неевропейской внешности, его возраст — около 40 лет. Неясно даже, был ли он за рулем автомобиля, задавившего людей на мосту, а потом врезавшегося в забор парламента.
Теракт произошел в годовщину взрывов в Брюсселе. Утром 22 марта 2016 года двое смертников подорвались в аэропорту бельгийской столицы, спустя час террорист взорвался в поезде на центральной станции метро. Погибли 38 человек, более 340 получили ранения.