Теракт у здания парламента Великобритании. Главное

В Лондоне в годовщину взрывов в Брюсселе произошел теракт: полицейского ранили у здания парламента; на мосту, который ведет к парламенту, были сбиты несколько человек. Как минимум три человека погибли. Напавший на полицейского мужчина застрелен. Вероятно, он и был за рулем автомобиля, который сбил людей на мосту.

Около здания парламента Великобритании мужчина напал на полицейского и ранил его ножом. Это произошло примерно в 17:20 по Москве. Нападавшего, который пытался прорваться в парламент, застрелили. В этот момент там проходило заседание.

«Я увидел коренастого мужчину в темной одежде, который прошел во двор парламента. У него что-то было в руке, что-то похожее на палку. К нему подбежали полицейские в желтых жилетах. Один из них упал: мы видели, что человек в черном двигал рукой так, что было понятно — он ударил его ножом», — рассказал сотрудник Daily Mail Квентин Летс. Когда человек в черном двинулся дальше ко входу в парламент, люди в штатском застрелили его.

Депутат парламента Тобиас Элвуд выбежал из здания, чтобы оказать первую помощь раненому полицейскому. На одной из фотографий видно, что кровь пострадавшего попала ему на руки и на лицо.

На Вестминстерском мосту автомобиль выехал на тротуар и сбил несколько человек. Точное количество пострадавших неизвестно: очевидцы приводят разные цифры; вероятнее всего, речь идет приблизительно десятерых раненых. Один из очевидцев рассказал, что он видел одно тело в Темзе. Впоследствии выяснилось, что женщину из Темзы спасли.

Теракт в Лондоне. 22 марта 2017 Meduza

В результате теракта погибли как минимум три человека. Одна женщина умерла на мосту — на одной из фотографий она лежит под колесами автобуса. Кто второй погибший, неизвестно. Пострадавшие получили тяжелые ранения, сообщили в больнице. Один полицейский ранен в голову. Всего пострадали трое сотрудников полиции. Первый полицейский, на которого напал террорист, умер. Кто третий погибший, неизвестно.

Автомобиль скорой помощи во дворе парламента Фото: Stefan Rousseau / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

Про нападавшего пока почти ничего не известно. По описаниям очевидцев, он был неевропейской внешности, его возраст — около 40 лет. Неясно даже, был ли он за рулем автомобиля, задавившего людей на мосту, а потом врезавшегося в забор парламента.

Теракт произошел в годовщину взрывов в Брюсселе. Утром 22 марта 2016 года двое смертников подорвались в аэропорту бельгийской столицы, спустя час террорист взорвался в поезде на центральной станции метро. Погибли 38 человек, более 340 получили ранения.