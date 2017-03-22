В результате теракта в Лондоне пострадали 20 человек; трое погибли

В результате теракта в Лондоне пострадали 20 человек, сообщает Sky News. Еще трое погибли. В их числе полицейский, на которого напал террорист с ножом.

В Лондоне 22 марта автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту. После этого мужчина (предположительно, водитель этого автомобиля) напал на полицейского у здания парламента. В потасовке, которая произошла после, пострадали три сотрудника полиции. В результате нападавшего застрелили.

На мосту погибла одна женщина. Кто третий погибший, неизвестно.