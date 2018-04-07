В Германии автомобиль врезался в пешеходов, есть погибшие

В городе Мюнстер на западе Германии фургон врезался в толпу пешеходов.

По последним данным, погибли три человека, 20 пострадали. Шесть человек находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что ранены от 30 до 50 человек.

По данным Spiegel Online, полиция считает случившееся атакой. Водитель, по предварительным данным, застрелился. Spiegel Online пишет, что полиция обследует место происшествия на предмет взрывчатки.

Инцидент произошел на площади в старом городе. Судя по фотографии, предположительно сделанной на месте происшествия, машина врезалась в людей, сидевших в уличном кафе.