В Германии автомобиль врезался в пешеходов, есть погибшие

Deutsche Welle
14:57, 7 апреля 2018
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В городе Мюнстер на западе Германии фургон врезался в толпу пешеходов.

По последним данным, погибли три человека, 20 пострадали. Шесть человек находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что ранены от 30 до 50 человек.

По данным Spiegel Online, полиция считает случившееся атакой. Водитель, по предварительным данным, застрелился. Spiegel Online пишет, что полиция обследует место происшествия на предмет взрывчатки.

Инцидент произошел на площади в старом городе. Судя по фотографии, предположительно сделанной на месте происшествия, машина врезалась в людей, сидевших в уличном кафе.

Наезд на пешеходов стал распространенным способом совершения терактов в Европе. Такие атаки происходили в 2016-2017 годы в Ницце, Лондоне и Барселоне.

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