Полиция проверяет информацию о сообщниках нападавшего в Мюнстере

Associated Press
16:56, 7 апреля 2018
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Полиция Мюнстера проверяет информацию о сообщниках нападавшего в Мюнстере, якобы сбежавших с места происшествия. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Информация о том, что у нападавшего могли быть сообщники, появилась вскоре после происшествия. В полиции ее не подтверждали.

В Мюнстере на западе Германии фургон врезался в пешеходов
Meduza
7 апреля в Мюнстере фургон врезался в людей, сидевших на улице за столиками ресторана. Погибли три человека, 20 получили ранения, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой. Информации о его мотивах нет.

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