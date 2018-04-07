Полиция проверяет информацию о сообщниках нападавшего в Мюнстере

Полиция Мюнстера проверяет информацию о сообщниках нападавшего в Мюнстере, якобы сбежавших с места происшествия. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Информация о том, что у нападавшего могли быть сообщники, появилась вскоре после происшествия. В полиции ее не подтверждали.