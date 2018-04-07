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Süddeutsche Zeitung: у напавшего на пешеходов в Мюнстере были проблемы с психикой

Sueddeutsche Zeitung
17:15, 7 апреля 2018
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У водителя, совершившего наезд на пешеходов в Мюнстере, были проблемы с психикой. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung без указания источников.

По данным издания, нападавший — гражданин Германии 1969 года рождения по имени Йенс Р. RP Online сообщает, что у него были суицидальные наклонности.

Полицеские обследуют его жилище на предмет взрывчатки. Информации о его связях с терроризмом нет.

В Мюнстере на западе Германии фургон врезался в пешеходов
Meduza
7 апреля в Мюнстере фургон врезался в людей, сидевших на улице за столиками ресторана. Погибли три человека, 20 получили ранения, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой. Информации о его мотивах нет.
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