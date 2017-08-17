Автомобили как оружие террористов. Восемь нападений в Европе за год. Карта

В Барселоне 17 августа фургон врезался в толпу людей на улице Рамбла; погибли 13 человек. Такие нападения участились в европейских странах после теракта в Ницце в июле 2016 года — с тех пор было совершено еще как минимум семь атак (шесть из них квалифицированы как теракты, еще в одном случае связь преступника с террористами пока не установлена). Тактика, которую используют террористы, называется car-ramming («таран автомобилем»). В первой половине 2010-х годов к ней активно прибегали палестинские террористы.



