В Антверпене задержали водителя, который собирался сбить людей на пешеходной улице

В Антверпене задержан мужчина, пытавшийся наехать на толпу людей, сообщает Gazet Van Antwerpen. Как пишет издание, полицейские остановили машину, которая проехала на красный свет, и считают, что у водителя было намерение наехать на прохожих на пешеходной улице.

В машине обнаружили оружие, но какое именно, не сообщается. Мужчина ехал на большой скорости, но сведений о пострадавших нет. По предварительным данным, задержанный является приверженцем радикального ислама из Северной Африки. У автомобиля, за рулем которого он был, французские номера.

Никаких других сведений об инциденте нет.