Полиция: среди задержанных по делу о теракте в Барселоне нет водителя фургона

Среди задержанных по делу о теракте в Барселоне нет водителей грузовика, сбившего более ста человек на Рамбле. Об этом заявил представитель полиции Каталонии Хосеп Траперо.

При этом он подчеркнул, что эти люди «прямо связаны» с атакой. Он рассказал, что они — уроженцы Испании и Марокко; один из них был задержан в каталанском городе Альканаре, другой — в Риполи (речь идет, вероятно, о Дриссе Укабире). Ранее СМИ писали, что подозреваемые были найдены в городе Манльеу.

Траперо рассказал, что исполнитель теракта, по имеющимся данным, не вооружен. По информации издания 20 minutos, личность исполнителя теракта неизвестна властям.

Следствие полагает, что человек, который после теракта прорвал на машине оцепление в центре Барселоны и позже был застрелен полицейскими в пригороде, не был причастен к теракту, заявил Траперо.

Он также сообщил, что следствие считает теракт в Барселоне связанным со взрывом, который произошел минувшей ночью в городе Альканаре. В результате взрыва, который разрушил жилой дом, погиб один человек и несколько получили ранения; предполагалось, что причиной мог быть взрыв газа. Как именно связаны два происшествия, он не уточнил.