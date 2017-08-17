Что происходило в центре Барселоны сразу после теракта. Репортаж «Медузы»

Днем 17 августа фургон врезался в прохожих на популярном у туристов бульваре Рамбла в центре Барселоны. Погибли не менее 13 человек, десятки пострадали. Полиция признала произошедшее терактом. Двое предполагаемых террористов были задержаны, еще один — убит. По просьбе «Медузы» на месте побывала журналистка Дарья Гаврилова.

Я вышла из дома и отправилась к месту событий примерно через 15-20 минут после того, как произошел теракт. Вот привычный бар на углу, в котором обычно лениво потягивают пиво рабочие и студенты; в баре есть телевизор, и все люди, что были на улице рядом, собрались смотреть прямой репортаж. Лица у всех испуганные и недоуменные. Многие держат руки у лица — прикрывают подбородок, рот. Изредка обмениваются комментариями: «Над городом летают вертолеты».

Прохожу через парк — на лавочке сидит женщина с красными волосами и говорит по телефону «Он мне позвонил и сказал, что он на Рамбла и его убивают. Нет, я не знаю! Нет, я не на Рамбле! Может, ты мне расскажешь, что происходит?»

В центре города — очень много полицейских машин, над городом действительно летают вертолеты. Исторический центр — кварталы Борн и Готический — выглядят так, как будто сегодня воскресенье: все магазины закрыты, из многочисленных баров работает от силы три. Некоторые из туристов выглядят заплаканными, папа обнимает дочь. Остальные громко разговаривают между собой, обсуждают фургон, террористический акт и смотрят в телефоны, пытаясь понять, что происходит.

Произошло следующее: примерно в 17.10 по местному времени на пешеходную часть бульвара Рамбла, в том месте, где он встречается с площадью Каталонии, на полной скорости въехал белый фургон Fiat. Это туристическое место, оно одно из самых оживленных в городе; сюда приезжают автобусы из аэропорта и с близлежащих курортов. Толпа в панике начала бежать и кричать. Полицейские быстро оцепили место происшествия. Всех оставшихся внутри оцепления людей настойчиво попросили зайти в любой из магазинов или баров и оставаться там внутри. Об этом рассказал очевидец происшедшего — таксист из Аргентины Хосе Мария. По его словам, в фургоне находилось двое.

Как выяснилось позже, фургонов было тоже два — их взяли напрокат в одном из пригородов Барселоны — Санта Перпетуа-де ла Мугода. Один из них на огромной скорости въехал в толпу гуляющих на бульваре Рамбла. Второй, по последним данным, врезался в полицейское оцепление на проспекте Диагональ, после чего продолжил движение. Полиция нагнала его в Сан-Жуст-Десверн — это муниципалитет, входящий в Барселону; в десяти километрах от центра города. Там в результате перестрелки предполагаемый террорист был убит.

Как это обычно бывает, в толпе у полицейского оцепления обсуждали слухи: якобы в одном из баров были заложники; якобы в центре городе была стрельба. Подтвердить их сразу было невозможно: полиция в течение 20 минут с момента теракта полностью перекрыла зону происшествия. Попасть на Рамблу после атаки было невозможным. Возле полицейских линий стояли небольшие группы людей — съемочные группы телеканалов, таксисты, бросившие машины на Рамбле, люди, живущие на заблокированных улицах. Полиция вскоре опровергла слухи о заложниках и сообщила о задержании террориста.

Мэр города Ада Колау и президент Каталонии Карлос Пучдемон прервали свои отпуска и сообщили о возвращении в город. Полиция передает по всем каналам просьбы не выходит из дома. Пользователи испанского сегмента твиттера запустили флэшмоб, в рамках которого постят по тегу Barcelona снимки котят: статуя бронзового кота — это один из символов Барселоны. Она стоит на улице Рамбле.