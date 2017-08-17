Под Барселоной задержали второго подозреваемого в теракте

В городе Манльеу под Барселоной задержан второй подозреваемый по делу о теракте, произошедшем 17 августа. Об этом сообщает каталанский телеканал TV3 без указания источника.

Информацию о том, что по делу задержаны двое, подтвердил глава Женералитета Каталонии Карлос Пучдемонт.

Ранее в Манльеу был задержан первый подозреваемый в теракте. СМИ предполагают, что это Дрисс Укабир, которого назвали одним из исполнителей теракта. Мэр города Риполь подтвердил, что задержан был именно он, передает 20 minutos. Сообщалось и о задержании второго подозреваемого, но подтверждения этому не было.

Кроме того, в пригороде Барселоны полицией был застрелен мужчина, который на машине прорвал оцепление в районе Рамблы и уехал из города. Связан ли он с терактом, неизвестно.