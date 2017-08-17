Задержан подозреваемый в теракте в Барселоне
Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне Дрисс Укабир задержан, сообщает газета El Periodico.
Газета La Vanguardia также сообщает о задержании Укабира и еще одного человека, причастного к теракту. Речь может идти о задержании человека, который пытался прорваться через полицейское оцепление.
Из сообщения El Periodico следует, что Укабир был задержан в городе Манлье, где был найден один из фургонов, разыскивавшихся в связи с терактом.
Полиция Каталонии подтвердила задержание одного подозреваемого, не называя его имени. Одновременно полицейские опровергли информацию о преступнике, захватившем бар в Барселоне недалеко от места теракта.
Полиция разыскивает еще двоих подозреваемых, передает El Periodico.
🔴DIRECTO| Los Mossos han detenido en Manlleu a Driss El Ouakbir https://t.co/7R7EZ7oS5V #atentado #Barcelona pic.twitter.com/dnJJ9zSFo2— El Periódico (@elperiodico) August 17, 2017