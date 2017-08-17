Полиция застрелила соучастника теракта в Барселоне

Один из предполагаемых террористов, устроивших наезд на пешеходов в Барселоне, был убит в перестрелке с полицией. Об этом пишет La Vanguardia, официального подтверждения информации пока нет.

По данным издания, перестрелка произошла в барселонском пригороде Сан-Жуст-Десверн (20 Minutos сообщает, что в соседнем Эсплугес-де-Льобрегат). El Mundo пишет, что был застрелен мужчина, который ранее прорвался через полицейский кордон в центре города.

Издание El Pais сообщает, что при прорыве кордона был легко ранен полицейский. Идет ли речь об одном и том же эпизоде, неизвестно.

Ранее полиция подтвердила задержание второго подозреваемого, не называя его имени.