От теракта до «соматогравитационных иллюзий». Эволюция версий катастрофы Ту-154

31 мая Минобороны России отчиталось о завершении расследования причин катастрофы своего пассажирского лайнера Ту-154 в Черном море, которая случилась 25 декабря 2016 года. Выводы комиссии указывают на вероятную ошибку экипажа сразу после вылета из аэропорта Сочи, а источники «Коммерсанта» прямо заявили о неадекватных действиях пилота. «Медуза» вспоминает, какие версии катастрофы рассматривались в ходе расследования — и как они видоизменялись.

Ту-154 упал в Черное море через 73 секунды после вылета из аэропорта Сочи утром 25 декабря. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и руководитель благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Переговоры экипажа с землей длились всего 10 секунд, поэтому пилоты не успели подробно сообщить диспетчерам о возникших проблемах. Сразу после катастрофы следователи выдвинули 15 различных версий; перечень не раскрывался. Потом число версий сократилось вдвое.

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Первые записи с бортовых самописцев указали на возможную техническую неисправность. В кабине звучит фраза: «Закрылки, сука!» Командир экипажа Роман Волков, как отмечали в Минобороны, успел доложить на землю о нештатной ситуации. Что именно сказал Волков, не уточнялось.

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Версия теракта на борту была окончательно исключена только через две недели. Сначала в Минобороны говорили, что о взрыве на борту речь не идет, но отмечали вероятность «механического воздействия». Эту гипотезу опровергла экспертиза обломков.

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В марте «Новая газета» выдвинула версию о том, что за штурвалом самолета находился посторонний. По информации издания, в кабине мог присутствовать летчик-инструктор, который проходил подготовку на Ан-72 и не знал особенностей управления Ту-154. Эту версию отверг как несостоятельную источник «Интерфакса».

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Еще через месяц «Газета.ру» детально изложила появлявшуюся ранее версию о перегрузе самолета. Утверждалось, что в Сочи Ту-154 был дозаправлен по максимуму, а общий взлетный вес составил 110 тонн, что на 12 тонн превышало норму. Причем экипаж якобы не знал о перегрузе и взлетал как обычно. Представители следствия заявили, что это противоречит «материалам уголовного дела».

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Расследование завершилось через пять месяцев после катастрофы. Официальная позиция Минобороны — «могло быть нарушение пространственной ориентировки», что привело к ошибке командира Волкова. Источники «Коммерсанта» добавили к этому, что пилот находился под воздействием «соматогравитационных иллюзий», то есть верил своим ощущениям, а не показаниям приборов. Как это могло произойти с опытным пилотом (общий налет 3 тысячи часов, из них 1900 — на Ту-154), не уточняется.