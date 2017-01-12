Экспертиза обломков исключила версию теракта на борту Ту-154

После проведения взрывотехнической экспертизы обломков упавшего в Черном море Ту-154 следствие ислючило теракт из списка возможных причин катастрофы. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает «Коммерсантъ».

Специалисты ФСБ, как сообщает издание, проверили багаж, кресла и куски обшивки на наличие следов взрывчатки. Эксперты также оценили повреждения конструкций, чтобы исключить версию взрыва на борту. В итоге не было найдено ни одного фактора, который указывал бы на теракт или обстрел самолета ракетой с земли.

По данным «Ъ», теперь следствие сосредоточится на версии об ошибке экипажа. При этом 10 января Минобороны назвало «абсолютным бредом и выдумкой» сообщения Life о том, что причиной катастрофы стали перегруз лайнера и ошибка второго пилота.