Поиски обломков Ту-154 в Черном море завершены. Что удалось узнать об авиакатастрофе?

29 декабря правительственная комиссия объявила, что активная фаза поисков обломков разбившегося в Черном море Ту-154 и останков погибших завершена. На дне моря удалось найти оба самописца, расшифровка которых показала, что взрыва на борту точно не было. В комиссии также рассказали о последних словах пилотов перед падением. «Медуза» собрала всю информацию об авиакатастрофе, появившуюся к четвергу.

Прямо перед падением на борту Ту-154 отказала техника, и пилоты успели сообщить об этом. В Минобороны подтвердили: имеется запись, на которой командир экипажа сообщает о нештатной ситуации. Что именно сказал пилот, не уточняется. Так в ведомстве отреагировали на расшифровку «черного ящика», которую ранее опубликовал «Лайф». Издание утверждает, что получило сведения с речевого самописца. При этом в ведомстве пообещали расследовать, как именно эта запись попала к «Лайфу». В расшифровке есть две содержательных фразы: «Закрылки, сука!» и «Командир, мы падаем!»

Отказ закрылков сам по себе не мог привести к падению самолета. Как рассказали опрошенные «Коммерсантом» эксперты, такая ситуация отрабатывается на тренировках. По мнению специалистов, пилоты могли слишком сильно потянуть штурвал на себя, что привело к сваливанию и падению в море. Источник ТАСС рассказал, что перед катастрофой нос лайнера был сильно задран вверх, а потом он опрокинулся влево и упал в воду. В Минобороны отказались комментировать угол, под которым самолет упал в Черное море, но заметили, что, вылетев из Адлера, он не смог подняться выше 250 метров. Весь полет Ту-154 занял 70 секунд.

Полные результаты расшифровки появятся через месяц, но версию о взрыве на борту уже не рассматривают. Аудиозапись показала, что взрыва на борту не было, «но теракт — это же не только взрыв», рассказал начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов. Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию, заметил, что версия теракта рассматривается, но не является приоритетной. По словам Байнетова, вначале у следствия было 15 версий, теперь их стало меньше «в два раза». Ожидается, что анализ двух «черных ящиков» и эксплуатационного самописца завершится в январе 2017 года, тогда же станут известны результаты опознания всех обнаруженных тел погибших.

На момент завершения активных поисков в Черном море удалось найти 19 тел погибших и 230 фрагментов. Похороны помощницы главы департамента культуры Минобороны Оксаны Бадрутдиновой (ее опознали первой) прошли 28 декабря в подмосковных Мытищах. Родственники погибших уже начали получать компенсации: до 7,8 миллиона рублей — семьи военнослужащих, до трех миллионов — гражданских. Сбербанк заявил, что спишет долги по кредитам своих клиентов, находившихся на борту.

Минобороны занялось воссозданием ансамбля песни и пляски имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе. Глава ведомства Сергей Шойгу распорядился выделить для новых артистов 70 квартир. Ожидается, что конкурс для набора пройдет в начале 2017 года.