«Лайф» опубликовал расшифровку последней минуты переговоров в кабине Ту-154

О том, что причиной крушения могла стать нештатная работа закрылков, ранее «Интерфаксу» рассказал источник в оперативном штабе.

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

Дальше расшифровка выглядит так:

«Лайф» отмечает, что на записи много посторонних шумов, которые затрудняют расшифровку. Перед началом внештатной ситуации один из пилотов говорит: «Скорость 300» и «Забрал стойки, командир».

Издание «Лайф» опубликовало переговоры в кабине пилотов Ту-154 перед крушением самолета в Черном море. Текст был получен в результате расшифровки записи с одного из бортовых самописцев, говорится в публикации.

Судя по данным расшифровки, нештатная ситуация стала неожиданностью для членов экипажа — в первые секунды оба пилота растерялись, однако быстро взяли себя в руки и стали пытаться спасти самолет.

Бортовые самописцы Ту-154 были подняты на поверхность 27 декабря. Сообщалось, что они находятся в приемлемом для расшифровки состоянии.

Вечером Минобороны заявило, что первичный анализ данных с «черного ящика» «позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета». Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что анализ подтвердил версию об ошибке пилотирования.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все 92 человека, находившихся на борту, погибли.

В качестве основных версий следствие рассматривает попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета. Все «черные ящики» Ту-154 были найдены 27 декабря.