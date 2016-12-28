«Лайф» опубликовал расшифровку последней минуты переговоров в кабине Ту-154
Издание «Лайф» опубликовало переговоры в кабине пилотов Ту-154 перед крушением самолета в Черном море. Текст был получен в результате расшифровки записи с одного из бортовых самописцев, говорится в публикации.
«Лайф» отмечает, что на записи много посторонних шумов, которые затрудняют расшифровку. Перед началом внештатной ситуации один из пилотов говорит: «Скорость 300» и «Забрал стойки, командир».
Дальше расшифровка выглядит так:
— Ух, е-мое!
(Звучит резкий сигнал.)
— Закрылки, сука, че за *****!
— Высотометр!
— Нам… (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)
— (Неразборчиво.)
— Командир, мы падаем!
КОНЕЦ ЗАПИСИ
О том, что причиной крушения могла стать нештатная работа закрылков, ранее «Интерфаксу» рассказал источник в оперативном штабе.
Судя по данным расшифровки, нештатная ситуация стала неожиданностью для членов экипажа — в первые секунды оба пилота растерялись, однако быстро взяли себя в руки и стали пытаться спасти самолет.