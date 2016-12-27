В Черном море нашли еще два «черных ящика» Ту-154

Интерфакс
15:08, 27 декабря 2016
Требует подтверждения

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море найдены еще два бортовых самописца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе.

«Проводится операция по подъему двух оставшихся бортовых самописцев, расположенных в килекормовой части воздушного судна», — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительный осмотр «черных ящиков» свидетельствует об их «приемлемом» состоянии. «Они подлежат расшифровке», — сказал источник «Интерфакса».

Утром 27 декабря стало известно об обнаружении одного из трех «черных ящиков» Ту-154; он был доставлен в подмосковный НИИ ВКС для расшифровки. Позже «Интерфакс» сообщил, что установлено местонахождение еще двух самописцев. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что эта информация проверяется.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.
В качестве основных версий следствие рассматривает попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.

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Катастрофа Ту-154