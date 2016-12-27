Ту-154 врезался в воду на скорости 510 километров в час

Лайнер Ту-154 Минобороны РФ столкнулся с поверхностью воды Черного моря на скорости около 510 километров в час. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах. На основе каких данных сделан такой вывод, не уточняется.

Собеседник агентства заметил, что в момент столкновения самолет пытался повернуть вправо, но уже убрал закрылки, используемые при взлете. При этом у Ту-154 был большой угол тангажа, то есть он сильно задрал нос.

Во время маневра, продолжает источник ТАСС, произошло сваливание самолета. Он упал в воду, накренившись на левый борт.

Ранее сообщалось, что характерные повреждения указывали на попытку посадить аварийный самолет на воду.