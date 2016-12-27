Ту-154 врезался в воду на скорости 510 километров в час
Лайнер Ту-154 Минобороны РФ столкнулся с поверхностью воды Черного моря на скорости около 510 километров в час. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах. На основе каких данных сделан такой вывод, не уточняется.
Собеседник агентства заметил, что в момент столкновения самолет пытался повернуть вправо, но уже убрал закрылки, используемые при взлете. При этом у Ту-154 был большой угол тангажа, то есть он сильно задрал нос.
Во время маневра, продолжает источник ТАСС, произошло сваливание самолета. Он упал в воду, накренившись на левый борт.
Ранее сообщалось, что характерные повреждения указывали на попытку посадить аварийный самолет на воду.
Ту-154 разбился сразу после вылета из Адлера в ночь на 25 декабря. На борту находились 92 человека, самолет вез в Сирию ансамбль песни и пляски имени Александрова, а также журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу).
На месте катастрофы обнаружен параметрический бортовой самописец, который фиксирует показания приборов. Он уже доставлен в подмосковные Люберцы для анализа. Другие два самописца, которые находились в хвосте, также, предположительно, найдены на дне Черного моря.
Поисковым группам удалось обнаружить на месте тела 16 погибших, их также доставляют в Москву для опознания.
В качестве приоритетных версий катастрофы рассматривают попадание постороннего предмета в двигатели, ошибку пилотов или неисправность.