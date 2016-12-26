ТАСС: Пилот Ту-154 пытался посадить самолет на воду

В чем именно заключаются характерные повреждения хвостовой части, источник агентства не уточнил.

Разрушения хвостовой части самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море, свидетельствуют о попытках пилота посадить воздушное судно на воду. Об этом заявил ТАСС источник в силовых структурах.

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря после вылета из Сочи. Самолет пропал с радаров сразу после взлета, пилоты не докладывали диспетчерам о неполадках.

На борту находились 92 человека, из которых более 60 были участниками труппы и сотрудниками ансамбля имени Александрова, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Согласно официальным сообщениям, следствие рассматривает в качестве основных версий случившегося попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета. Источник «Интерфакса» рассказал, что, по данным расследования, «самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море». «Черные ящики» Ту-154 пока не найдены.