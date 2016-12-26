ФСБ: признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет

Федеральная служба безопасности не выявила признаков теракта или диверсии на борту Ту-154, разбившегося в Черном море. Среди основных версий рассматриваются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

В ведомстве также добавили, что Ту-154 не перевозил грузов военного или двойного назначения, а также пиротехнических средств.

Сообщается, что были найдены очевидцы падения лайнера, а также изъята запись видеорегистратора, «с которой работают члены следственной группы». Что именно запечатлено на записи, в ФСБ не уточнили.

Во время дозаправки в Адлере, добавили в ведомстве, самолет охранялся сотрудниками погранслужбы и военнослужащими Минобороны.