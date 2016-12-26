ФСБ: признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет

Интерфакс
10:46, 26 декабря 2016
Надежный источник

Федеральная служба безопасности не выявила признаков теракта или диверсии на борту Ту-154, разбившегося в Черном море. Среди основных версий рассматриваются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

В ведомстве также добавили, что Ту-154 не перевозил грузов военного или двойного назначения, а также пиротехнических средств.

Сообщается, что были найдены очевидцы падения лайнера, а также изъята запись видеорегистратора, «с которой работают члены следственной группы». Что именно запечатлено на записи, в ФСБ не уточнили.

Во время дозаправки в Адлере, добавили в ведомстве, самолет охранялся сотрудниками погранслужбы и военнослужащими Минобороны.

Ту-154 российского Минобороны разбился вскоре после вылета из Адлера в ночь на 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
Ранее в числе приоритетных версий крушения назывались ошибка пилотирования и техническая неисправность. Водолазы, как сообщали источники ТАСС и «Интерфакса», нашли предполагаемое место падения лайнера, но «черные ящики» пока не обнаружены.

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