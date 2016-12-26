Крушение Ту-154. Что известно спустя сутки?

26 декабря объявлен в России днем траура по погибшим в катастрофе лайнера Ту-154, который должен был доставить в Сирию артистов ансамбля имени Александрова. В Черном море продолжается поисковая операция на месте крушения самолета. Первые тела погибших уже доставлены в Москву для опознания. «Медуза» рассказывает, что известно о случившемся на второй день после катастрофы.

В Москву доставили первые тела погибших, которые обнаружены на месте катастрофы. Всего за первые сутки найдены 11 тел и 154 фрагмента. Опознание будут проводить с помощью генетической экспертизы, для этого родственников тех, кто находился на борту, призвали сдать образцы ДНК.

На месте крушения продолжает работать поисковая группа. По данным радаров было установлено, что Ту-154 упал в воду в 6 километрах от берега, но в Минобороны уже заявили, что обломки и останки погибших может снести сильным течением в сторону Абхазии. В операции участвуют 158 водолазов, так как основная часть обломков и фюзеляж находятся на больших глубинах. Главком Воздушно-космических сил Виктор Бондарев заверил, что бортовые самописцы будут обнаружены как только водолазы найдут корпус самолета. Радиомаяков на «черных ящиках» военного борта не было из соображений секретности.

Поисковая операция на месте крушения Ту-154 приостановлена до 7 утра понедельника https://t.co/47PKBujwis pic.twitter.com/PXce3VPqva — Коммерсантъ (@kommersant) December 25, 2016

Версию теракта рассматривают как маловероятную. Об этом рассказал глава правительственной комиссии по расследованию, министр транспорта Максим Соколов. Как отметили собеседники «Коммерсанта» в силовых структурах, взрыв на борту могли бы зафиксировать соседние страны, которые также наблюдали за полетом, но от них никаких сообщений о теракте не поступало. Источники ТАСС рассказали, что посадка в Адлере не была запланирована, а на борт в момент дозаправки поднимались только пограничники и таможенники, что также противоречит версии о возможной закладке взрывного устройства. Также появилась новая информация о вспышке над морем, о которой рассказывали очевидцы. По данным собеседника «Интерфакса» в оперативном штабе, яркий свет зафиксирован на камере наблюдения через полчаса после крушения Ту-154 и не имеет отношения к катастрофе.

Основные версии: ошибка пилотов или техническая неисправность. Про экипаж самолета известно, что командир Роман Волков налетал около 3,5 тысячи часов и работал в том числе в горячих точках. На борту также был штурман Александр Петухов, который работал в составе экипажа «танцующего» Ту-154 во время успешной аварийной посадки в подмосковном Чкаловском. Никаких прямых указаний на техническую неисправность нет — сразу после взлета борт просто перестал отвечать на вызовы и пропал с радаров.

Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим. Траур также объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Именем погибшей в катастрофе директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) предложили назвать одно из медучреждений Минобороны. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже распорядился присвоить имя Глинки Республиканской детской больнице в Грозном, а мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил назвать ее именем хоспис. В Мосгордуме уже заявили, что готовы рассмотреть предложения и о других мемориалах Глинке и погибшим артистам ансамбля песни и пляски имени Александрова.