Именем Елизаветы Глинки назовут медицинское учреждение Минобороны
Имя руководителя «Справедливой помощи» Елизаветы Глинки будет присвоено одному из медицинских учреждений Минобороны. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Какое именно учреждение будет носить имя Глинки, он не уточнил.
Елизавета Глинка (Доктор Лиза) — один из пассажиров рейса в Сирию, который 25 декабря выполнял Ту-154 Минобороны РФ. Лайнер разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Адлера. Вместе с Глинкой на борту находился еще 91 человек, в том числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова.
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Елизавета Глинка — один из самых известных российских общественных деятелей, с 2012 года — член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Она не раз ездила в Сирию с гуманитарными миссиями.
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