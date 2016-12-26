Именем Елизаветы Глинки назовут медицинское учреждение Минобороны

Имя руководителя «Справедливой помощи» Елизаветы Глинки будет присвоено одному из медицинских учреждений Минобороны. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Какое именно учреждение будет носить имя Глинки, он не уточнил.

Елизавета Глинка (Доктор Лиза) — один из пассажиров рейса в Сирию, который 25 декабря выполнял Ту-154 Минобороны РФ. Лайнер разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Адлера. Вместе с Глинкой на борту находился еще 91 человек, в том числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Данных о том, что кто-то выжил в авиакатастрофе, нет; пока найдены тела 11 человек.