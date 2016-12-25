Собирались исполнить «Священную войну» Что говорили люди, пришедшие проститься с погибшими артистами ансамбля Александрова. Репортаж «Медузы»

В ночь на 25 декабря потерпел крушение Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию. На борту находились 92 человека, среди них 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова (основной состав коллектива), сотрудники трех российских телеканалов (Первого, НТВ и «Звезды») и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Днем к зданию в Москве, где располагается ансамбль Александрова, начали приходить люди. «Медуза» рассказывает, что они говорили.

Здание, где расположен военный ансамбль имени Александрова, находится в Земледельческом переулке в московском районе Хамовники, недалеко от основных зданий Минобороны — Генштаба, Общевойсковой академии. Артисты ансамбля часто бывают здесь на репетициях. Жители ближайших домов называют здание «Домом Александрова».

Напротив здания разбит сквер, в котором установлен памятник Александру Александрову, основателю ансамбля, он возглавлял его с 1928 по 1946 годы. С 10 утра к памятнику и ко входу начали подходить сотрудники ансамбля, поклонники артистов, политики. Почти сразу же приехали около 30 дворников и два трактора. Они начали экстренно убирать снег в сквере.

Большинство из артистов отказались общаться с журналистами. Один из сотрудников ансамбля сказал «Медузе», что в авиакатастрофе «погибла вся молодежь». Мужчина сказал, что 25 декабря в ансамбле пройдет срочное совещание.

Свой сюжет снимать приехали сотрудники «Первого канала» — их коллеги корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов погибли в авиакатастрофе. В разговоре между собой они обсудили, что те «не хотели лететь в срочную командировку». «Почему так быстро? Никто раньше не знал что ли, что полетит ансамбль? — сказал один из сотрудников «Первого канала». — Вообще они говорили: *****, опять Сирия, еще и забрасывать туда будут на каком-нибудь вертолете». «Как думаете, что произошло?», — спросил их мужчина, стоявший рядом. «Или шмальнули по ним, или подложили взрывчатку в аэропорту», — сказал один из них.

Сотрудник ансамбля, отказавшийся назвать свое имя, сказал «Медузе», что артисты должны были в ближайшие дни выступить в Алеппо. 23 декабря об освобождении города от боевиков заявил министр обороны Сергей Шойгу. Минобороны уже проводило концерт в Сирии в мае 2016 года, когда сирийская армия при поддержке России освободила Пальмиру (в декабре 2016 года боевики «Исламского государства» вновь захватили город). Источники «Новой газеты» сообщили, что в Алеппо перекинули батальон, сформированный из уроженцев Чечни; он должен был подготовить площадку для выступления.

Приехавший к зданию внук основателя ансамбля Евгений Александров рассказал «Медузе», что коллектив должен был поддержать российских солдат в Сирии, артисты собирались исполнить классические произведения, в том числе «Священную войну», которую написал Александров. «Это жуткое горе, погиб весь цвет ансамбля. — сказал он. — Все лучшие солисты, весь хор. Дед говорил: «Нет хора — нет ансамбля». Столько же артистов осталось в Москве, но погибли лучшие. Много летали, по всему свету, а разбились в России».

Несколько женщин возложили красные гвоздики у дверей здания и зажгли свечи. «Мой сын в детстве занимался здесь, поэтому я знаю всех, кто погиб, многим девочкам закручивала косы и гримировала», — сказала «Медузе» одна из них, Наталья.

К зданию подъехали два реанимобиля, врачи быстро прошли внутрь. Несколько мужчин в военной форме зашли вслед за ними.

Следом за ними к «Дому Александрова» подъехал митрополит Иларион — руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ. Когда он вышел из автомобиля, охранник открыл багажник и передал ему корзину с цветами. Митрополит прочитал поминальную молитву и возложил цветы. После этого он рассказал, что хорошо знал погибшего руководителя ансамбля Валерия Халилова. «Мы с ними вместе объехали несколько городов Америки, — сказал митрополит. — На борту был еще отец певчего храма, где я сегодня служил. Там мы вознесли молитву об упокоении всех погибших на борту этого самолета. Елизавета Глинка, которую мы все знали как Доктора Лизу, делала много добра, она в наших сердцах».

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA

Мужчина в куртке не по размеру и с потертым полиэтиленовым пакетом встал на колени перед входом в «Дом Александрова». «Валера? Халилов? Жив? — спросил он у журналистов и заплакал. Он представился Анатолием Компанийцем и рассказал, что работал заместителем руководителя ансамбля с 1982 по 1993 годы. «Объехал с ним полмира, раньше по 250 человек ездили», — сказал он.

К полудню к «Дому Александрова» подошел руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. «В последние годы их называли на гастролях поющим оружием Кремля. Так и было. Да, они выступали в погонах, выполняли свой долг, и не могли отказаться, если их отправляли лететь выступать, большинство из них не раз выступали в горячих точках», — сказал он и добавил, что «такие коллективы делаются не годами, десятилетиями, одним махом мы потеряли такую замечательную команду».