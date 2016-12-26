На месте крушения Ту-154 найдены останки порядка 80 человек

В ходе поисковых работ на месте крушения Ту-154 в Черном море найдены останки порядка 80 человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе.

«На текущий момент подняты останки порядка 80 человек», — сказал он.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что на поверхность были подняты «70 фрагментов тел».

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее источники сообщали об обнаружении тел 13 человек.