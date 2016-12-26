На месте крушения Ту-154 найдены останки порядка 80 человек
В ходе поисковых работ на месте крушения Ту-154 в Черном море найдены останки порядка 80 человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе.
«На текущий момент подняты останки порядка 80 человек», — сказал он.
В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что на поверхность были подняты «70 фрагментов тел».
Официального подтверждения этой информации нет. Ранее источники сообщали об обнаружении тел 13 человек.
Кроме того, по предварительным данным, участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, добавил источник.
Самолет Ту-154 Минобороны, летевший в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря после вылета из Сочи. Самолет пропал с радаров сразу после взлета, пилоты не докладывали диспетчерам о неполадках.
На борту находились 92 человека, из которых более 60 были участниками труппы и сотрудниками ансамбля имени Александрова, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.
Согласно официальным сообщениям, следствие рассматривает в качестве основных версий случившегося попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета. Источник «Интерфакса» рассказал, что, по данным расследования, «самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море». «Черные ящики» Ту-154 пока не найдены.