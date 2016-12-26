В Москве опознали первого погибшего при крушении Ту-154

ТАСС
16:23, 26 декабря 2016
Надежный источник
Обновление. Минобороны РФ подтвердило опознание родственниками одного погибшего в авиакатастрофе, сообщает «Интерфакс». Имя этого человека в ведомстве отказались назвать по этическим соображениям.

В Москве произведено первое опознание погибшего в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море, сообщил агентству ТАСС источник в медицинских кругах.

Имени человека, который был опознан, источник не назвал. По данным «Лайфа», это Оксана Бадрутдинова — помощница главы департамента культуры Минобороны РФ Антона Губанкова.

«Лайф» также сообщил, что в Сочи было опознано тело командира экипажа Романа Волкова. Об этом ранее писала «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции. Позже издание сообщило, что на самом деле было обнаружено тело другого пилота.

«Интерфакс» вечером 26 декабря сообщил, что в ходе поисков было «обнаружено тело мужчины в форменном обмундировании». «Предположительно, это один из членов экипажа», — заявил собеседник агентства.

Об опознании Оксаны Батрутдиновой и Романа Волкова также сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря после вылета из Сочи. Самолет пропал с радаров сразу после взлета, пилоты не докладывали диспетчерам о неполадках.
На борту находились 92 человека, из которых более 60 были участниками труппы и сотрудниками ансамбля имени Александрова, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.
Согласно официальным сообщениям, следствие рассматривает в качестве основных версий случившегося попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета. Источник «Интерфакса» рассказал, что, по данным расследования, «самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море». «Черные ящики» Ту-154 пока не найдены.
В ходе поисковой операции в Черном море были обнаружены, по неподтвержденным данным, тела 13 человек (официально сообщалось об обнаружении останков 11 погибших). Десять тел были отправлены в Москву для опознания.

Читайте также