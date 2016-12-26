На дне Черного моря найдены обломки Ту-154

Водолазы нашли на дне Черного моря обломки, которые вероятно принадлежат разбившемуся Ту-154. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Часть фрагментов уже поднята на поверхность, добавил собеседник агентства. Он заметил, что обломки находились на глубине 25 метров и были разбросаны на полосе протяженностью 400 метров.

В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что сонар одного из кораблей зафиксировал в полутора километрах от берега объект, схожий по очертаниям с фюзеляжем самолета. Отмечается, что объект глубоко погружен в ил.

Официального подтверждения обнаружения обломков Ту-154 нет.