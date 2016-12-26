На дне Черного моря найдены обломки Ту-154
Водолазы нашли на дне Черного моря обломки, которые вероятно принадлежат разбившемуся Ту-154. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
Часть фрагментов уже поднята на поверхность, добавил собеседник агентства. Он заметил, что обломки находились на глубине 25 метров и были разбросаны на полосе протяженностью 400 метров.
В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что сонар одного из кораблей зафиксировал в полутора километрах от берега объект, схожий по очертаниям с фюзеляжем самолета. Отмечается, что объект глубоко погружен в ил.
Официального подтверждения обнаружения обломков Ту-154 нет.
Военный Ту-154 потерпел крушение в ночь на 25 декабря сразу после вылета из аэропорта Адлера в направлении Сирии. На борту находился ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
Бортовые самописцы самолета до сих пор не обнаружены, предполагается, что их удастся найти в киле лайнера, опустившемся на дно. На военных самолетах «черные ящики» не оборудованы радиомаяками.
В качестве основных версий авиакатастрофы рассматривают ошибку пилотов или техническую неисправность. При этом экипаж не докладывал ни о каких неполадках или трудностях до обрыва связи.
26 декабря объявлен в России днем траура по погибшим.